Le patron de Microsoft, Bill Gates, a démissionné suite à une aventure d’employés

Le fondateur de MICROSOFT, Bill Gates, a eu une liaison avec une employée et a quitté le conseil d’administration alors qu’il faisait l’objet d’une enquête, affirme-t-on.

Ses relations sexuelles secrètes avec elle auraient commencé en 2000.

Bill Gates a eu une liaison avec une employée et a quitté le conseil d’administration alors qu’il faisait l’objet d’une enquête, prétend-on, photographié avec Melinda[/caption]

Gates aurait démissionné soudainement de son poste de directeur en mars 2020 alors qu’une enquête était en cours[/caption]

Mais ils ne sont apparemment apparus que lorsque l’ingénieur anonyme a écrit une lettre au conseil d’administration en 2019.

Le milliardaire de la technologie Gates, 65 ans, aurait démissionné soudainement de son poste de directeur en mars 2020 alors qu’une enquête était en cours.

Le conseil a jugé la relation «inappropriée», rapporte le Wall Street Journal.

L’employé aurait demandé à l’épouse de Gates, Melinda, de lire la lettre.

Le couple a annoncé son divorce ce mois-ci après que Melinda eut déclaré que le mariage de 27 ans était «irrémédiablement rompu».

La porte-parole de Gates, Bridgitt Arnold, a admis: «Il y a eu une liaison il y a près de 20 ans qui s’est terminée à l’amiable.

«La décision de Gates de quitter le conseil d’administration n’était en aucun cas liée à cette question.»

Un représentant de Microsoft a ajouté: «Au cours du second semestre de 2019, Microsoft a été préoccupé par le fait que Bill Gates a cherché à établir une relation intime avec un employé de l’entreprise en 2000.

«Un comité du conseil d’administration a examiné le problème, aidé par un cabinet d’avocats externe, pour mener une enquête approfondie.

«Tout au long de l’enquête, Microsoft a fourni un soutien complet à l’employé qui a soulevé le problème.»

Gates a également demandé en vain à deux femmes de Microsoft et de sa fondation caritative de sortir à des dates entre 2006 et 2007 ou vers 2006, a rapporté le New York Times.





Pendant ce temps, il a été rapporté qu’il avait demandé conseil sur son mariage «toxique» au pédophile condamné Jeffrey Epstein.

Gates aurait visité le domicile new-yorkais du financier décédé pour des dizaines de réunions entre 2011 et 2014.

Mme Arnold a déclaré qu’ils se sont rencontrés uniquement pour «discuter de la philanthropie».