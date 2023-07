Le patron de Miami, Martino, n’a pas encore décidé si Messi et Busquets commenceront vendredi

Lionel Messi et Sergio Busquets ne commenceront peut-être pas vendredi, mais ils obtiendront probablement des minutes lors du match de la Coupe des ligues de l’Inter Miami contre Cruz Azul, a déclaré mercredi l’entraîneur Tata Martino à ESPN Fútbol 12 de l’Argentine.

« D’après ce que j’ai vu jusqu’à présent, ils seront aptes à jouer et il est probable qu’ils pourront être là vendredi », a déclaré Martino. « Que ce soit en tant que partants ou en entrant à la mi-temps, nous devrons encore prendre cette décision, mais selon moi, Leo ainsi que Busi peuvent jouer [on Friday]. »

Messi et Busquets ont tous deux terminé leur première séance d’entraînement avec le club MLS mardi, mais mercredi était la première fois que Martino parlait officiellement de leur forme physique pour ce match contre Cruz Azul, un club de Liga MX très compétitif.

Malgré le manque d’assurances, les fans se sont avérés acheter des billets pour le match à des prix allant de 275 $ à 19 000 $.

Il y a trois jours, Messi, vainqueur de la Coupe du monde et sept fois Ballon d’Or, a signé un contrat de 2 ans et demi qui lui rapportera entre 50 et 60 millions de dollars par an.

Martino a déclaré que malgré toutes les distinctions de Messi, il pense que le capitaine argentin n’est pas à Miami pour se détendre et qu’il sera toujours un concurrent féroce.

« Ce qui n’a pas changé, c’est son désir de continuer à concourir et à gagner », a déclaré Martino. « Je pense que cela montre un trait très saillant de Leo en tant que joueur de football. Son désir perpétuel de concourir et de gagner. Je pense que gagner la Coupe du monde lui a enlevé un grand poids sur le dos.

« Mais quelqu’un que j’admire beaucoup m’a dit qu’il venait en MLS avec une valise vide mais sans toute la pression qu’il avait à Barcelone en 2010-2011 ou la pression de l’équipe nationale. Maintenant, je pense que je vais trouver une version très compétitive de lui car il a le besoin de gagner avec ce maillot maintenant, car il n’a pas encore gagné ici. »

L’Inter Miami n’a pas gagné de match en MLS depuis plus de deux mois ; il est allé 0-8-3 dans le jeu MLS depuis qu’il a battu le New England Revolution le 13 mai, donc faire les séries éliminatoires est long.

Mais le tournoi de la Coupe de la Ligue de vendredi, entre des équipes de la MLS et de la Liga MX du Mexique, ouvre la porte à l’Inter Miami pour se remettre sur les rails.

Entrant dans le match avec un début de saison de Liga MX 0-0-3, Cruz Azul est l’équipe actuelle en crise dans le football mexicain avec un seul but marqué en plus de 270 minutes de jeu dans l’Apertura.

