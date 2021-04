Le patron de Mercedes, Toto Wolff, sur l’avenir de Lewis Hamilton en Formule 1 et son point de vue sur le projet de moteur de Red Bull

7:26



Le patron de Mercedes, Toto Wolff, parle à Ted Kravitz de toutes sortes de sujets d’actualité en Formule 1, de l’avenir de Lewis Hamilton à ses conversations après l’accident d’Imola avec George Russell, en passant par son point de vue sur le projet de moteur de Red Bull.

Toto Wolff est convaincu que Lewis Hamilton restera en Formule 1 avec Mercedes jusqu’en 2022, tout en suggérant que le nouveau projet de moteur de Red Bull pourrait encore impliquer Porsche et le groupe Volkswagen à l’avenir.

Répondre à des questions sur un certain nombre de points de discussion actuels clés en F1 lors d’un entretien avec Sky Sports F1 Lors du GP du Portugal, qui peut être consulté dans son intégralité ci-dessus, Wolff a été interrogé pour la première fois sur l’avenir de son pilote vedette après que Hamilton a parlé positivement jeudi de prolonger sa carrière au-delà de l’expiration de son contrat d’un an actuel.

Le septuple champion du monde a eu son premier aperçu des tout nouveaux pneus 18 pouces de l’année prochaine lors des essais Pirelli à Imola la semaine dernière et, lors de la conférence de presse le jour de l’ouverture à Portimao, Hamilton a déclaré aux médias: « Je prévois d’être ici. L’année prochaine. »

Wolff a déclaré que les commentaires publics de Hamilton reflétaient «ce dont nous avons déjà discuté en privé» et «j’en suis heureux».

« Oui, il n’y a aucune raison de ne pas le faire », a déclaré Wolff lorsqu’on lui a demandé si Hamilton serait toujours dans une Mercedes en 2022.

« C’est le meilleur endroit où être. Il est avec nous depuis longtemps et je pense que tant que nous pouvons fournir les perspectives d’un package compétitif, je ne vois aucune raison pour laquelle nous ne devrions pas être ensemble et continuer le mariage. »

Wolff a déjà déclaré qu’ils chercheraient à conclure les négociations contractuelles bien plus tôt que la dernière fois, lorsque le court renouvellement de Hamilton n’a été signé qu’en février de cette année, quelques semaines seulement avant le début des tests de pré-saison.

Valtteri Bottas, coéquipier de Hamilton depuis 2017, est également en rupture de contrat à la fin de l’année, tout comme George Russell, soutenu par Mercedes, chez Williams.

Wolff fait des prédictions sur les moteurs Red Bull | Horner répond

1:56 Le chef de Red Bull, Christian Horner, discute de la nouvelle division moteur de son équipe et répond à l’affirmation de son homologue de Mercedes, Toto Wolff, selon laquelle cela pourrait impliquer le groupe VW à l’avenir. Le chef de Red Bull, Christian Horner, discute de la nouvelle division moteur de son équipe et répond à l’affirmation de son homologue de Mercedes, Toto Wolff, selon laquelle cela pourrait impliquer le groupe VW à l’avenir.

Le directeur de l’équipe Mercedes a également donné son avis sur Red Bull après que leurs rivaux au titre ont annoncé la semaine dernière qu’ils avaient engagé Ben Hodgkinson, un homme de longue date de Mercedes, pour devenir directeur technique de leur division des groupes motopropulseurs en construction.

« Tout d’abord, j’ai vraiment aimé travailler avec Ben », a déclaré Wolff. « C’est une bonne personnalité et c’est un bon ingénieur. Il était chef de l’ingénierie du côté mécanique, qui est une partie importante du travail.

« Je pense qu’il y en aura peut-être quelques autres qui se joindront à ce voyage passionnant. »

Red Bull prend en charge l’exploitation des groupes motopropulseurs de Honda à la fin de cette saison, lorsque ses fournisseurs japonais quittent la F1 – et ont déclaré qu’ils allaient de l’avant avec les plans de production de leur propre moteur lorsque la réglementation serait révisée pour 2025.

Mercedes et Red Bull semblent prêts pour une bataille de championnat face à face tout au long de 2021

Wolff pense que la société basée à Milton Keynes laisse ses options ouvertes quant à savoir si elle doit finalement faire cavalier seul à partir de 2025 ou s’associer à un fabricant, nommant le groupe Volkswagen – dont les marques incluent Porsche et Audi – comme l’option probable si Red Bull prenait ce dernier. approcher.

« Honnêtement pour moi, nous pouvons voir quelle est la stratégie et ce n’est pas stupide. Red Bull opte pour le double piste », a déclaré Wolff.

« Ils sont d’un côté désireux de faire leur propre groupe motopropulseur, mais ce n’est un secret pour personne que le groupe Volkswagen avec ses deux marques se penche sur la Formule 1 et a participé à la discussion. Ils peuvent donc à tout moment décider s’ils le souhaitent. s’en tenir à leur propre bloc d’alimentation ou aller avec un fabricant de premier plan.

«D’un autre côté, l’arrangement qu’ils ont du côté IP avec Honda a vraiment du sens. Ils reprennent l’IP de Honda et développent évidemment le nouveau groupe motopropulseur jusqu’en 2025. Cela pourrait rester dans les groupes motopropulseurs Red Bull ou aller à Porsche-Audi. Donc, dans l’ensemble, ce qu’ils font est logique. «

Le patron de Mercedes a ajouté sur les chances de VW d’une entrée en F1: « Je pense que c’est très tôt. Ils ont exprimé un intérêt, et c’était public, et à cet égard, j’espère beaucoup qu’ils entrent dans le sport.

«Le groupe Volkswagen a un lien historique avec Red Bull sur toutes les plates-formes et il est tout simplement logique qu’ils envisagent une relation avec Red Bull, et s’ils peuvent utiliser l’IP Honda et l’apprentissage de n’importe quel bloc moteur Volkswagen. Entrer.

« Et je dis que je le ferais parce que je n’en ai aucune idée, et je ne devrais pas, ce ne sont pas mes affaires. Mais ils bénéficieront de toutes ces relations et de la propriété intellectuelle reportés. »

Lorsque les commentaires de Wolff lui ont été adressés par Sky F1 à propos d’un éventuel lien avec VW, le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré: « Toto aime toujours penser qu’il sait ce qui se passe dans les affaires des autres. Peut-être qu’il a besoin de penser à la sienne. . «

Horner a ajouté: « Nous construisons une installation fantastique et nous avons de grands talents à venir dans l’installation. Cela va être sur le campus, il va être entièrement intégré avec le côté châssis de l’entreprise – nous serons le seule équipe autre que Ferrari à avoir ça.

8h10 Le patron de Red Bull, Christian Horner, parle à Craig Slater de Sky Sports News de la nouvelle division de moteurs « passionnante » de Red Bull, de leur embauche de clé chez Mercedes et de la raison pour laquelle Andy Cowell est peu susceptible de rejoindre. Le patron de Red Bull, Christian Horner, parle à Craig Slater de Sky Sports News de la nouvelle division de moteurs « passionnante » de Red Bull, de leur embauche de clé chez Mercedes et de la raison pour laquelle Andy Cowell est peu susceptible de rejoindre.

« Et, bien sûr, le nom du moteur est une autre affaire. Pour le moment, il n’y a pas de discussions en place, il se concentre sur le fait d’être un moteur Red Bull. Mais, bien sûr, ce moteur pourrait être appelé n’importe quoi dans le futur.

« Mais l’intégrer pleinement à Milton Keynes est extrêmement excitant. »

Wolff est fier du travail de Mercedes pour améliorer la diversité

Pendant ce temps, Wolff a également parlé de l’annonce que les champions du monde s’étaient associés à l’Association for Black and Minority Ethnic Engineers UK (AFBE-UK) pour aider à accroître l’accessibilité aux carrières en ingénierie.

Le rapprochement est la dernière étape franchie par Mercedes dans le cadre de son programme Accelerate 25, qui a pour objectif de garantir qu’au moins 25% de tous les nouveaux employés de l’équipe proviennent de groupes sous-représentés chaque année jusqu’à et y compris. 2025.

« Je suis très fier de ce que l’équipe a fait à cet égard », a déclaré Wolff à propos du programme de diversité et d’inclusion de Mercedes.

« Nous mettons tout en œuvre pour augmenter la diversité au sein de l’équipe car nous pensons également que cela apporte de la performance. »