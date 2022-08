Le patron de Mercedes, Toto Wolff, dit qu’il a étudié les échecs de Man United pour éviter le déclin de l’équipe

Le chef de Mercedes, Toto Wolff, a révélé qu’il avait étudié les échecs de Manchester United pour éviter un déclin au sein de l’équipe de Formule 1.

Dans une interview avec le Financial TimesWolff a affirmé avoir examiné les erreurs du club de Premier League pour comprendre pourquoi les “grandes équipes” ne sont pas en mesure de poursuivre leur succès.

Manchester United a remporté un record de 13 titres de Premier League et trois titres consécutifs à deux reprises sous la direction du légendaire manager Sir Alex Ferguson, mais n’a pas été en mesure de reproduire sa domination depuis son départ en 2013.

Mercedes a remporté huit titres constructeurs consécutifs depuis que Wolff a pris la relève en 2014, mais a connu des difficultés cette saison.



“J’ai étudié pourquoi les grandes équipes n’étaient pas en mesure de répéter le grand titre [runs]”, a déclaré Wolff, faisant référence au record de United sous Ferguson.

“Aucune équipe sportive dans aucun sport n’a jamais remporté huit titres de champion du monde consécutifs et il y a de nombreuses raisons à cela, et ce qui est au cœur, c’est l’humain.

“L’humain devient complaisant. Vous n’êtes plus énergisé de la même manière qu’avant. Vous n’êtes peut-être pas aussi ambitieux.

« Je reçois souvent la question : ‘Est-ce que c’est difficile ?’

“J’ai eu tellement de périodes, tellement d’épisodes dans ma vie que je jugerais difficiles, que ce n’est pas à la même échelle.

“Je ne pense pas que ce soit difficile d’une certaine manière parce que j’ai eu des moments beaucoup plus difficiles dans toute ma vie, pas particulièrement en Formule 1, mais c’est en fait dans ma zone de confort.”

Mercedes s’asseoir troisième au championnat des constructeurs137 points derrière les leaders Red Bull ayant connu une année difficile jusqu’à présent avec de nouvelles réglementations et une voiture qui s’est avérée incohérente.

Wolff, 50 ans, a déclaré qu’il apprenait des défis auxquels Mercedes a été confrontée cette année et pense que l’équipe a encore ce dont elle a besoin pour réussir à l’avenir.

“Je dirais que j’aime bien me tromper en ce moment parce que c’est la base du succès futur à long terme, je crois”, a-t-il expliqué.

“Nous sommes toujours le même groupe de personnes avec la même ambition, la même énergie, les mêmes outils, le même financement. Peut-être que nous devons peaufiner ici et là parce que la psychologie joue un rôle important, mais je pense que cette équipe a tout ce qu’il faut pour réussir, mais sans Je veux que ce soit un coup dur et non une phase à plus long terme de ne pas être en mesure de rivaliser au front.

“D’une certaine manière, nous sommes des maniaques du contrôle. Parfois, je me sens comme un entraîneur de football : il y a un moment où vous ne pouvez plus rien faire et vous devez laisser les joueurs sur le terrain faire le travail. C’est pourquoi quand vous ‘ Là, vous avez ces réactions. Parfois, vous devez appuyer sur la soupape de surpression.