Le patron de Mercedes, Toto Wolff, dénonce les “pitoyables” rivaux de la F1 pour une rangée de marsouins, Christian Horner riposte avec un jibe “théâtre”

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a accusé ses rivaux de comportement “malhonnête” et “pitoyable” dans la ligne “marsouinage” de la F1, bien que Christian Horner de Red Bull ait riposté en affirmant que son homologue créait du “théâtre”.

Suite à un certain nombre de plaintes de pilotes concernant les nouvelles voitures 2022 rebondissant violemment à grande vitesse, la FIA a publié une nouvelle directive technique avant le GP du Canada pour des raisons de sécurité – conduisant à une réunion houleuse des chefs d’équipe à Montréal, où Wolff et Horner avaient vues divergentes.

Horner, dont l’équipe mène les deux championnats et a une voiture plus stable, a déclaré qu’il était injuste de changer les règles lorsqu’une équipe se débat plus que la plupart, pointant du doigt la sous-performance et rebondissant de Mercedes.

Wolff a admis que toutes les équipes essayaient soit de conserver un avantage concurrentiel, soit de le gagner, mais a insisté sur le fait que “la situation est clairement allée trop loin”.

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a remis en question les plans de la FIA pour lutter contre le marsouinage qui a affligé les voitures cette saison

Il a déclaré que tous les pilotes souffraient de ce qui était un problème de conception qui devait être résolu.

“Les chefs d’équipe essayant de manipuler ce qui se dit afin de conserver l’avantage concurrentiel, et essayant de jouer à des jeux politiques lorsque la FIA essaie de trouver une solution rapide pour au moins mettre les voitures dans une meilleure position, c’est malhonnête”, il a dit.

“C’est un problème commun que nous avons en tant que Formule 1… c’est un problème de conception qui doit être résolu. Nous avons des effets à long terme que nous ne pouvons même pas juger.”

“Mais à tout moment, c’est un risque pour la sécurité et proposer de petites manipulations en arrière-plan, ou des chuchotements chinois, ou informer les pilotes est tout simplement pitoyable.”

Le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, donne une interview honnête à Martin Brundle sur la sécurité des conducteurs, les problèmes de Mercedes et l'état d'esprit de Lewis Hamilton

Wolff a ajouté : “Bien sûr, les gens se demanderont si ma position est sincère ou non.

“C’est pourquoi je dis que ce n’est pas seulement notre problème.”

Mercedes, autrefois dominante, est actuellement troisième au classement des constructeurs, à 116 points de Red Bull.

Horner accuse Wolff de créer du “théâtre”

La nouvelle directive technique de la FIA obligera les équipes à modifier leurs réglages s’il s’avère qu’elles enfreignent une limite de mouvement vertical de leurs voitures.

Mais Red Bull et Ferrari, premier et deuxième du championnat, ont fait valoir que le rebond est une question que les équipes doivent résoudre de manière indépendante et qu’une directive technique devrait clarifier les règles plutôt que de les modifier.

Revivez l'énorme crash de Lewis Hamilton avec son rival en titre Max Verstappen lors du Grand Prix de Grande-Bretagne de l'année dernière

Après le GP du Canada, où Max Verstappen a de nouveau gagné mais Mercedes a impressionné en troisième et quatrième malgré leurs problèmes de voiture, Horner a déclaré que la position de Wolff était « ironique ».

“Ferrari a présenté sa position concernant le TD [technical directive] et Toto fait campagne pour un changement de réglementation – ce qui est quelque peu ironique car sa voiture avait l’air assez rapide avec peu de rebonds”, a déclaré Horner après la course.

“Et je pense qu’on lui a simplement fait remarquer que ses problèmes étaient peut-être internes plutôt que le problème de tout le monde.”

Les caméras Netflix ayant suivi Wolff ce week-end pour la prochaine saison de la série “Drive to Survive”, Horner a ajouté : “Je pense qu’il y avait un élément de théâtre dans cette réunion.

Christian Horner admet que c'était une montre nerveuse depuis le mur des stands alors que Carlos Sainz tentait de chasser Max Verstappen dans les dernières étapes de la course

“Alors peut-être qu’avec le nouveau film de Lewis qui arrive, il jouera un rôle!”

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que l'équipe avait montré un rythme réel en course, mais insiste sur le fait qu'il reste encore du travail à faire.

