Le patron de Mercedes, Toto Wolff, défend sa stratégie lors du Grand Prix des Pays-Bas

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a défendu la décision de son équipe de garder Lewis Hamilton sur des pneus moyens usagés à la fin du Grand Prix des Pays-Bas, qui a vu le septuple champion passer de la tête à la P4 alors que George Russell terminait deuxième.

Le rythme des Silver Arrows sur pneus durs leur a suffi pour réduire l’avance de Max Verstappen à mi-parcours de la course, et il semblait qu’une stratégie à un arrêt de Mercedes aurait pu véritablement menacer la tentative de victoire du Néerlandais.

Cependant, lorsque le VSC est apparu en fin de course – suivi d’une voiture de sécurité pour l’abandon de Valtteri Bottas – Mercedes a gardé Hamilton en tête, privilégiant la position en piste, tandis que Verstappen a choisi de passer aux softs pour le redémarrage.

Hamilton a fini par être dépassé non seulement par Verstappen, mais aussi par son coéquipier souple Russell et Charles Leclerc de Ferrari, qui s’étaient également arrêtés sous la voiture de sécurité. Et tandis que le septuple champion a peut-être fait rage à la radio après avoir perdu la chance de remporter sa première victoire en 2022, Wolff a déclaré que les commentaires ne le dérangeaient pas.

« Tout d’abord, nous sommes la poubelle du chauffeur ! C’est très émouvant, vous êtes si proche, vous courez pour la victoire, puis vous êtes dévoré. Il est donc clair que chaque émotion ressort et en tant que pilote, vous êtes dans le cockpit, vous êtes seul, vous ne voyez pas ce qui se passe », a expliqué Wolff.

“Nous avons discuté sur le moment, prenons-nous des risques pour la victoire de la course ? Oui, nous prenons des risques. Et il avait un pneu vieux de cinq tours, la position de maintien moyenne était la bonne chose à faire. Au final, ça n’a pas marché pour lui mais je préfère prendre le risque de gagner la course pour Lewis plutôt que de finir deuxième et troisième.

“Tout d’abord, Lewis était devant, donc vous avez toujours un petit problème avec l’appel. Vous pouvez faire deux choses : vous pouvez soit opposer Lewis, perdre la position de piste contre Verstappen ou laisser George dehors – foutu ; vous pouvez opposer les deux – vissés. Cela valait donc la peine de prendre le risque.

“Je pense que le Red Bull a tellement de vitesse en ligne droite que (avec tout le monde) sur le même pneu, vous ne gagnez pas.”

Wolff a vu des points positifs chez Mercedes ‘ performance aux Pays-Bas, d’autant plus que Hamilton s’est qualifié quatrième et Russell sixième. Mais les deux pilotes se sont vus refuser une chance de s’améliorer à la fin des qualifications après le tête-à-queue de Sergio Perez en Q3.

Le directeur de l’équipe a ajouté que Mercedes avait “absolument” une chance de gagner une course avant la fin de la saison.

« On va essayer le maximum. On est un peu plus proches aujourd’hui, et ça fait plaisir en tout cas.”

