Le patron de Mercedes, Toto Wolff, déclare que le dépassement du plafond des coûts de la F1 ne vaut pas un “dommage à la réputation” après que Red Bull a été puni par la FIA





Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, estime que la FIA a eu raison de punir Red Bull pour avoir enfreint le plafond des coûts.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a félicité la FIA pour avoir pris des mesures “solides” contre la violation du plafond des coûts de Formule 1 de Red Bull et a déclaré que “l’atteinte à la réputation” empêcherait son équipe de commettre la même erreur que ses rivaux.

La FIA a annoncé vendredi que le non-respect « mineur » par Red Bull de la limite de 145 millions de dollars lors de la première campagne victorieuse de Max Verstappen en 2021 avait entraîné une amende de 7 millions de dollars et une réduction de 10 % de leur temps en soufflerie au cours des 12 prochains mois.

Wolff, qui a vu le pilote Mercedes Lewis Hamilton battu de justesse par Verstappen au championnat des pilotes 2021, a fait part de sa réaction à Sky Sports F1 après les premiers essais du Grand Prix de Mexico vendredi.

“Je pense que ce qui est le plus important pour moi, c’est qu’il y ait une gouvernance solide”, a-t-il déclaré. “Ils (la FIA) n’ont pas bougé une paupière, ils ont juste suivi le processus comment ça s’est passé.”

Red Bull a conclu mercredi un “accord de violation acceptée” (ABA) avec la FIA, dans lequel l’équipe a dû admettre ses actes répréhensibles, ayant dépassé de 2,2 millions de dollars le plafond après que la FIA a découvert 13 cas de coûts incorrectement exclus ou ajustés.

Le directeur de l'équipe Red Bull, Christian Horner, a rejeté les suggestions selon lesquelles l'équipe aurait tiré un quelconque avantage du dépassement de la limite de plafond des coûts et a déclaré que la sanction pourrait leur coûter 0,5 seconde par tour.

La FIA a reconnu que si un crédit d’impôt avait été correctement appliqué, Red Bull n’aurait dépassé que 0,5 million de dollars, ce qui aurait entraîné un dépassement de 0,37 %.

“Ils (la FIA) ont été absolument bons dans l’évaluation”, a poursuivi Wolff. “Je sais à quel point ils ont été rigoureux avec nous tout au long de l’année. Ce fut un processus difficile.

“Quand je vois 13 positions qui n’allaient pas, chez nous ce n’était pas le cas.

“Globalement, c’est bien de voir qu’il y a une pénalité, qu’on la juge trop basse ou trop haute.”

Martin Brundle et Paul di Resta de Sky F1 pensent tous deux que la sanction pour la violation du plafond des coûts de Red Bull est "à peu près juste". Ils se demandent également si la brèche a aidé Max Verstappen.

Lorsqu’on lui a demandé si la punition était suffisamment forte pour dissuader Mercedes de choisir de commettre une infraction à l’avenir, Wolff a affirmé que “l’atteinte à la réputation” était une considération aussi importante que les sanctions elles-mêmes.

“Je pense que ce que vous voyez, c’est qu’au-delà d’une sanction sportive et d’une amende financière, c’est aussi une atteinte à la réputation”, a déclaré Wolff.

“Dans un monde de transparence et de bonne gouvernance, ce n’est tout simplement plus d’actualité.

“Concernant la conformité, quelle que soit l’équipe que vous êtes, vous êtes responsable de représenter une marque, vos employés, vos partenaires, et c’est pourquoi pour nous, ce ne serait pas une analyse de rentabilisation.”

Wolff: Mercedes doit utiliser l’avantage de la soufflerie

Wolff a semblé rejeter l’explication du directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, selon laquelle les dépenses excessives avaient été en grande partie causées par différentes “interprétations” des dépenses de Red Bull en matière de restauration, de licenciement et d’indemnités de maladie.

“C’est un sport de gains marginaux”, a déclaré Wolff. “Que ce soit 200 000 $ ou 2 millions de dollars, au final, tout coûte la performance, et nous avons tous dû couvrir les indemnités de maladie, les congés de jardinage et la cantine.

“Neuf équipes étaient correctes et une équipe était en infraction.

Horner était d'humeur combative, arguant que leurs rivaux leur devaient des excuses pour les réclamations faites contre eux concernant la réglementation sur le plafonnement des coûts.

“Vous devez créer un peu de marge de manœuvre, vous ne pouvez pas adopter une approche agressive au début car c’est un processus, c’est un apprentissage sur le tas.”

Horner a également fait valoir que la pénalité sportive de Red Bull, limitant leur temps de soufflerie, était “draconienne” et pouvait coûter à son équipe jusqu’à une demi-seconde par tour de performance.

L’échelle mobile des équipes en soufflerie est autorisée en fonction de leur classement dans le championnat des constructeurs de l’année précédente, ce qui signifie que Mercedes, qui semble prête à terminer troisième, aura un avantage encore plus grand sur les champions Red Bull.

“Je pense que toute réduction du temps de soufflerie va vous coûter des performances”, a déclaré Wolff.

“Nous avons eu la chance de remporter le championnat (l’année dernière), donc pendant 18 mois, nous avons eu 7% de moins que Red Bull chaque semestre. Dans l’ensemble, cela s’additionne, et si vous regardez les performances de Ferrari, ils étaient sixièmes l’année précédente, donc massivement plus de performances.

“Nous bénéficions donc, malheureusement, d’être troisièmes sur la route, avec 14% de plus sur le leader, puis nous avons encore 10%, donc c’est beaucoup, mais cela doit être bien utilisé.”

Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre lors de la couverture du Grand Prix de Mexico ce week-end.

Wolff a également convenu avec Horner que la décision de vendredi devrait marquer la fin des discussions autour du plafond des coûts pour 2021, la question ayant dominé les gros titres du sport au cours du mois dernier.

Lorsqu’on lui a demandé si l’affaire était maintenant close, Wolff a répondu: “J’espère vraiment que oui.

“Maintenant que nous avons clôturé les chiffres de 2021, voyons ce qu’ils font avec la soumission de 2022. Je pense qu’ils auront tout intérêt à bien faire les choses cette fois.

“J’espère que c’est suffisamment dissuasif pour que cela n’arrive plus avec aucune autre équipe.”

Seidl: Je n’ai aucun intérêt pour le “conte de fées” de Horner

Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a soutenu que la punition n’était pas assez forte et a semblé remettre en question la validité des explications de Horner.

“Je ne l’ai pas écouté parce que je peux imaginer que c’était probablement une autre heure de conte de fées”, a déclaré Andreas Seidl de la conférence de presse de Horner. “Ça ne m’intéresse pas.

“C’est bien de voir que la FIA a fait du bon travail en termes d’audit. Neuf équipes ont bien fait les choses et il a été confirmé qu’une équipe était clairement en infraction, donc c’est un résultat positif mais négatif, de mon point de vue. , la pénalité ne correspond pas à l’infraction. J’espère juste qu’à l’avenir, nous aurons des sanctions plus strictes en place.”

Le directeur de l'équipe McClaren, Andreas Seidl, a son mot à dire sur le plafond budgétaire et sur le non-respect de celui-ci par Red Bull.

Les commentaires de Seidl sont les derniers d’une guerre de mots entre son équipe et Red Bull, qui a commencé avec le directeur général de McLaren, Zak Brown, les accusant de “tricherie”, avant que Horner ne riposte la semaine dernière au Texas en affirmant qu’il était “consterné et choqué” par ces commentaires.

Malgré le sentiment que la punition de Red Bull n’était pas assez forte, Seidl a déclaré qu’il était convaincu que la décision de la FIA n’entraînerait pas l’effondrement du plafond des coûts.

“Non, pas du tout. Je pense qu’il n’y a absolument aucune raison d’être en infraction cette année”, a-t-il déclaré.

“Nous avons eu de bonnes discussions plus tôt cette année avec toutes les équipes, avec la FIA, avec la Formule 1 sur ces sujets.

“C’est pourquoi le plafond des coûts a également été ajusté et a également été clairement indiqué lors de cette réunion de toutes les équipes, du côté de la FIA, qu’il n’y a absolument aucune raison après ces décisions positives dans l’intérêt du sport qu’il y ait une infraction à la fin de cette année et j’espère juste que s’il y a encore une infraction cette année, comme je l’ai déjà dit, cela devra également être une pénalité appropriée.”

Le directeur de l'équipe Alpine, Otmar Szafnauer, réagit à la nouvelle de l'amende de 7 millions de dollars de la FIA pour la violation du plafond des coûts de Red Bull.

Le directeur de l’équipe Alpine, Otmar Szafnauer, a déclaré que la punition était “bonne” et qu’elle aurait un impact approprié sur les performances de Red Bull.

“Ils sont légèrement au-dessus de ce que je peux dire en lisant tous les communiqués et en écoutant Christian”, a déclaré Szafnauer. “Plus c’est fini, pour un poids insuffisant d’un demi-kilogramme sur la piste, nous sommes exclus de cette course particulière.

“Donc, je pense que la punition est bonne. Le processus a été suivi et je suis heureux que la FIA et Red Bull soient parvenus à leur conclusion et qu’ils soient heureux d’aller de l’avant, et nous aussi.”

“Cela aura un impact mais pas un impact énorme. C’est plus de 10% entre le premier et le dernier, cela se produit déjà, nous avons une échelle.

“Ce n’est pas anodin mais ce n’est pas au point de vous punir trop.”