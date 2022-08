Le patron de Mercedes, Toto Wolff, conscient de la tension qui se développe entre Lewis Hamilton et George Russell

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a reconnu les tensions croissantes entre les pilotes de son équipe, le septuple champion du monde Lewis Hamilton et son compatriote britannique George Russell.

Wolff a poursuivi en disant que c’était assez naturel au plus haut niveau où il y a beaucoup en jeu et il n’y avait rien pour perdre le sommeil.

L’équipe de course a rencontré plusieurs problèmes avec sa voiture W13 cette saison, car des problèmes de marsouinage et certains autres problèmes techniques ont persisté dans la voiture jusqu’au début de la saison.

De tels problèmes ont entravé les premières performances de Hamilton cette année avant qu’il ne retrouve une assise stable lors des dernières courses.

Au contraire, Russell a été l’un des pilotes les plus réguliers cette saison et compte douze points d’avance sur son coéquipier.

Russell est actuellement classé quatrième au classement des pilotes avec 158 points à son actif, tandis que Hamilton est en sixième position avec 146 points.

Wolff a déclaré qu’il se méfiait des tensions croissantes entre les deux et a estimé que ce n’était que naturel au plus haut niveau.

Il a mentionné que les deux pilotes avaient trouvé un terrain d’entente dans le défi auquel ils étaient confrontés en conduisant la W13. Il a poursuivi en disant que la plus grande opposition que Russell et Hamilton ont dû faire face à cette campagne a été leur voiture et ses problèmes de fiabilité.

“Je pense que le plus grand adversaire pour George et Lewis était la voiture, pas le coéquipier ou les autres pilotes. Et c’était certainement avantageux à certains égards.

Il a évoqué les efforts déployés par son équipe et les pilotes pour remédier à la machine qui était considérée comme inconduisible par beaucoup à un moment donné de la saison.

“Ils ont utilisé différentes solutions et configurations, voire beaucoup à certaines occasions, dans le but d’échanger des impressions et des informations utiles pour sortir de la situation que nous avons vécue”, a déclaré l’Autrichien.

“Lorsque les objectifs deviendront des courses et des championnats, je pourrai vous dire si le respect que je vois aujourd’hui entre les deux s’avérera être un facteur prédominant.”

Max Verstappen de Red Bull est en tête du classement des pilotes cette année avec 258 points, suivi de Charles Leclerc de Ferrari avec 178. Sergio Perez de Red Bull est classé troisième au classement avec 173 points.

