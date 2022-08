Le patron de Mercedes F1, Toto Wolff, s’inspire de Sir Alex Ferguson

Mercedes a dominé la Formule 1 entre 2014 et 2021 en remportant huit titres consécutifs de championnat des constructeurs. Avec Lewis Hamilton à la barre, Mercedes a atteint de grands sommets dans le sport. Cependant, Mercedes a subi une baisse de performances cette année et occupe actuellement la troisième position du classement des constructeurs à mi-saison.

Le patron de Mercedes F1, Toto Wolff, est perplexe devant la fortune déclinante de son équipe. Dans une récente interview avec le Financial Times, Wolff a révélé qu’il avait tiré les leçons de l’ère de domination de Manchester United sous Sir Alex Ferguson afin de comprendre comment les grandes équipes peuvent maintenir leur succès.

“J’ai étudié pourquoi les grandes équipes n’étaient pas capables de répéter de grandes courses au titre. Aucune équipe sportive dans aucun sport n’a jamais remporté huit titres de champion du monde consécutifs et il y a de nombreuses raisons à cela, et ce qui est au cœur, c’est l’humain. L’humain devient complaisant. Vous n’êtes plus énergisé de la même manière qu’avant. Vous n’êtes peut-être pas aussi ambitieux », a déclaré Wolff.

Il est normal que Wolff ait étudié le règne de Sir Alex Ferguson à Old Trafford. Le record de Wolff de huit titres constructeurs consécutifs chez Mercedes est presque sans précédent dans le sport, à l’exception du record de Manchester United sous Sir Alex Ferguson. Manchester United a remporté 13 titres de Premier League sous Sir Alex.

Ferguson était connu pour sa capacité à rajeunir une équipe une fois qu’elle avait atteint son apogée. Le célèbre manager avait un jour révélé son point de vue sur le cycle de vie d’une équipe dans une interview avec la Harvard Business School. Ferguson avait déclaré qu’il croyait que le cycle d’une équipe performante dure quatre ans et que des changements sont ensuite nécessaires pour maintenir son succès.

Il convient de noter que Mercedes a connu un énorme succès depuis que Toto Wolff a repris l’équipe de F1 basée à Brackley en 2014. Cependant, avec de nouvelles réglementations en place pour cette saison, Mercedes a eu du mal à produire des résultats exceptionnels. Red Bull et Ferrari ont dépassé l’équipe en termes de performances des voitures.

