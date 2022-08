Le patron de Megabucks BP critiqué pour des remarques sourdes alors que les bénéfices triplent pour atteindre leur plus haut niveau en 14 ans

LE patron multimillionnaire de BP a suscité une nouvelle indignation hier alors que les bénéfices du géant pétrolier ont triplé pour atteindre un sommet en 14 ans, mais il l’a ignoré comme un “trilemme”.

Le jargon de Bernard Looney était censé faire référence aux trois défis auxquels l’industrie est confrontée : la sécurité énergétique, l’abordabilité du carburant et la transition vers les énergies renouvelables.

Bernard Looney a gagné 4,5 millions de livres sterling l’année dernière Crédit : AFP

Mais ses commentaires sourds interviennent alors que les Britanniques font face à d’énormes factures.

Looney a admis que “le coût de la vie monte en flèche” avec “le prix de l’énergie un gros contributeur”.

L’Irlandais s’est toutefois abstenu de dire que BP aiderait les ménages.

La société a indiqué que sa mesure préférée des bénéfices avait bondi à 6,9 milliards de livres sterling entre avril et juin – plus de trois fois plus que les 2,29 milliards de livres sterling de l’année dernière et le deuxième bénéfice trimestriel le plus élevé de son histoire.

Les prix du pétrole ont grimpé en flèche suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

L’année dernière, Looney a qualifié BP de “distributeur de billets”.

Il a gagné 4,5 millions de livres sterling l’année dernière et est sur la bonne voie pour recevoir un salaire exceptionnel de 11,4 millions de livres sterling cette année s’il atteint ses objectifs.