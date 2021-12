Le patron de Manchester United Women, Marc Skinner, parle de l’amélioration de l’équipe, des perspectives des England Women et des transferts de janvier | Actualités footballistiques

Alors que 2022 approche à grands pas, Marc Skinner discute de l’amélioration de Manchester United Women, des perspectives des England Women et des transferts de janvier avec Sky Sports News’ Anton Toloui.

Skinner est arrivé à United en juillet, reprenant les rênes de Casey Stoney après deux années couronnées de succès dans la Super League féminine. Ayant contribué à révolutionner le football féminin à Birmingham, l’entraîneur est arrivé avec beaucoup d’expérience.

Après dix matchs, United occupe la quatrième place pendant la pause hivernale, à deux points de Tottenham en troisième et une place en Ligue des champions la saison prochaine. Bien qu’elles aient remporté 50% de leurs matches de Super League féminine de la Barclays FA, les performances en trois matchs nuls et deux défaites laissent à Skinner et United beaucoup de travail.

Le directeur a dit Sky Sports News: « Je pense que nous avons beaucoup de bons joueurs, mais les meilleures équipes gagnent. Nous essayons de construire une culture ici où l’équipe est la plus importante et non l’individu. Les individus brillent et montrent leurs qualités mais pour nous, nous voulons construire cette unité où tout le monde veut travailler pour tout le monde.

« C’est vraiment dommage parce que d’autres résultats ont parfois entaché les performances. Nous n’avons pas été excellents à chaque match, mais dans la majorité des matchs, nous avons été au sommet et n’avons pas été aussi impitoyables que nous devrions l’être. Le une chose que je veux rappeler à ce groupe est d’être impitoyable dans les deux cases. »

En fait, seuls les deux premiers de la WSL – Arsenal Women et Chelsea Women – ont marqué plus de buts que Man Utd (19 – niveau avec Manchester City Women), mais ils ont encaissé 13 fois, ce qui est de loin le plus grand nombre des équipes de la Top cinq.

Bien sûr, à quelques jours de 2022, le mercato de janvier se profile à l’horizon. Avec la National Women’s Soccer League aux États-Unis actuellement entre les saisons, les joueuses peuvent chercher à jouer dans la WSL pour maintenir leur forme physique. Skinner connaît bien la ligue aussi, ayant entraîné à Orlando Pride pendant deux ans et demi.

Il a déclaré: « Nous essayons d’être actifs dans cette fenêtre si les bons joueurs se présentent qui correspondent au type de niveau de performance, ainsi qu’à la bonne personnalité. Je veux que cette équipe soit si soudée.

Marc Skinner a managé aux USA pendant deux ans et demi et a une connaissance du marché des transferts américain



« Je comprends le marché américain, c’est quelque chose que j’examinerai certainement lorsque nous chercherons à recruter, mais ce doit être la bonne personne et ce doit être le bon moment.

« Je pense que dans le football féminin, il y a tellement de flux de talents inexploités que vous pouvez regarder et dire » elle peut être vraiment talentueuse dans un cadre différent « et c’est la beauté. Alors que notre jeu se développe davantage dans toute l’Europe et dans toute l’Angleterre, même joueurs du championnat, il y aura des joueurs qui pourront progresser, ils ont juste besoin d’avoir l’opportunité de le faire.

« Nous avons étendu notre filet et nous nous rétrécirons ensuite. Au cours des prochaines semaines, nous nous intéresserons à qui nous voulons. mais nous serons rigoureux et concentrés au laser sur les bonnes personnes dans cette fenêtre. S’ils deviennent disponibles, nous avons reçu le soutien du club pour aller chercher les joueurs qui, selon nous, peuvent faire la différence. »

Chemin vers l’Angleterre

L’attaquante de Man Utd Alessia Russo a marqué le triplé le plus rapide de l’histoire des femmes d’Angleterre contre la Lettonie le mois dernier



Skinner a déjà beaucoup de talents prometteurs dans son équipe de Manchester United. Ella Toone et Katie Zelem ont fait leurs débuts en Angleterre cette année, avec Mary Earps et Alessia Russo également incluses dans les dernières équipes.

Les Lionnes ont un nouveau manager en Sarina Wiegman, et Skinner espère que d’autres joueurs de son équipe – dont Aoife Mannion, Millie Turner et Hannah Blundell – pourront attirer l’attention avant les Championnats d’Europe à domicile l’été prochain.

« J’espère en quelque sorte [players will be called up] parce que je sens qu’ils ont montré les qualités », a déclaré le patron de United.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du choc de la Super League féminine entre Manchester United et Aston Villa



« Nous n’aurons probablement qu’environ deux personnes à l’entraînement sur la période internationale, mais ce serait alors un excellent programme de développement individuel.

« Je voulais juste de la cohérence. Si vous regardez notre ligne arrière, avec Aoife, c’est la première saison qu’elle joue régulièrement depuis longtemps. Si vous regardez les 90 [minutes] elle accumule maintenant, Aoife revient dans le joueur que j’ai connu et compris à Birmingham.

« J’ai continué à insister sur le fait que si Hannah maintient ses normes et continue de pousser, elle devrait certainement être considérée comme quelqu’un qui est dans et autour des idées de Sarina. Je n’imposerai jamais cela au manager de l’équipe nationale et elle regarde toujours, qui est super.

Aoife Mannion pourrait également être proche d’une convocation en Angleterre en 2022



« Nous avons ensuite Kirstie Smith qui revient, Martha Harris également. C’est donc un groupe vraiment compétitif une fois que nous pouvons tous les intégrer et en bonne santé. Ce qui motive les joueurs, ce n’est pas seulement de gagner des matchs, mais la compétition les uns avec les autres et au sein de l’équipe parce que cela fait ressortir le meilleur d’eux.

« Si Manchester United veut produire ce que nous voulons être là où nous voulons, c’est-à-dire des Ligues des champions, des titres et des coupes, nous devons avoir la profondeur et le défi au sein de l’équipe.

« J’espère que nous pourrons faire grandir nos joueurs dans ce giron international, mais nous devons encore recruter et renforcer notre équipe pour pouvoir rivaliser à tous les niveaux. »

Skinner enfin rentré pour Noël

2021 marque la première année où Skinner travaille au Royaume-Uni depuis son déménagement à Orlando en 2019. Cela signifiera plus de temps avec sa famille et aucun vol aller-retour à travers l’Atlantique.

« Nous étions toujours à la maison pour Noël, mais cela ressemblait presque à une visite par avion », a expliqué Skinner. « Ce sera la première fois en deux ans que je pourrai passer du temps avec mes parents. Ce sera quelque chose de formidable. Nous sommes aussi humains, nous ne gérons pas seulement des équipes de football, alors ce sera super de voir la famille.

« C’est génial maintenant que ma fille soit consciente de Noël, donc c’est génial de vivre Noël ensemble. Même aussi simple que de regarder un bon film de Noël, me blottir avec votre famille est mon idée du paradis.

« Je suis impatient d’y être. Nous allons nous asseoir, nous allons rester en sécurité et rester dans une bulle très unie et profiter de notre Noël ensemble. J’espère que tous nos fans continueront de le faire aussi. «