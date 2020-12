Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, est de retour sous les projecteurs avant le derby de samedi contre Manchester City, mais dit qu’il n’a pas appuyé sur le bouton de panique après leur sortie de la Ligue des champions en milieu de semaine.

Quatre victoires successives en Premier League ont hissé United dans le top six après un début de campagne lamentable, mais une défaite 3-2 au RB Leipzig mardi a ravivé les spéculations sur l’avenir du Norvégien à Old Trafford.

Solskjaer reste cependant optimiste et a déclaré que ses joueurs avaient montré une capacité à rebondir après des revers précédents. La victoire sur City serait la réponse parfaite aux critiques.

«Tout joueur qui joue au football devrait être déçu lorsque vous perdez un match. Ils veulent rebondir et gagner le prochain », a déclaré Solskjaer aux journalistes. «Nous avons bien géré les revers, pendant les matchs et avant le prochain match.

«Il est important de ne pas appuyer sur le bouton panique car vous ne pouvez pas gagner tous les matchs. Certains jeux feront plus mal que d’autres et auront plus de conséquences que d’autres. Nous sommes confrontés à la réalité de l’absence de Ligue des champions et nous passons à autre chose.

United a remporté les deux derniers derbies de la ligue contre City et Solskjaer a déclaré que l’approche positive qui les avait bien servis dans ces victoires était le plan directeur qu’ils suivraient.

« Nous voulons prendre les devants tout de suite, les buts ont un impact sur les matchs et lorsque vous obtenez le premier but, c’est plus facile », a déclaré Solskjaer aux journalistes.

«C’est quelque chose que nous voulons atteindre dans ce match, nous avons bien fait contre City lors des derniers matchs contre eux dès le début.

Malgré leur sortie en Ligue des champions d’un groupe contenant le finaliste de la saison dernière, le Paris St Germain et les demi-finalistes de Leipzig, Solskjaer insiste sur le fait que United a progressé.

«Cela a été une étape», a déclaré Solskjaer. «Nous avons joué contre deux meilleures équipes, l’une a atteint la finale et l’autre en demi-finale l’an dernier, nous avons appris que toute petite erreur serait punie.

«Nous étions sur le point de passer dans un très bon groupe, cela me montre une équipe en train de passer du nul à Colchester et de battre à peine Rochdale.

«Nous avons encore un peu de chemin à parcourir pour concourir et gagner la Ligue des champions parce que c’est notre objectif de gagner des trophées et d’être des prétendants.

Solskjaer a déclaré que l’attaquant Anthony Martial serait «définitivement» impliqué contre City tandis qu’Edinson Cavani, blessé la semaine dernière contre West Ham United, était également en lice.