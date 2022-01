Le patron de Manchester United, Ralf Rangnick, est prêt à laisser partir quatre joueurs en janvier

Ralf Rangnick est ouvert à jusqu’à quatre joueurs de la première équipe quittant Manchester United en janvier en raison de l’émergence d’Anthony Elanga, ont déclaré des sources à ESPN.

Anthony Martial est déjà parti à Séville en prêt jusqu’à la fin de la saison et Rangnick est détendu à l’idée de perdre également Jesse Lingard, Donny van de Beek et Amad Diallo avant la date limite de transfert de lundi.

Newcastle reste intéressé par Lingard tandis que Van de Beek a été proposé à plusieurs clubs dont Crystal Palace.

Des pourparlers sont en cours avec Palace au sujet d’un prêt pour Van de Beek, mais des clubs espagnols et italiens sont également intéressés. United tient à recevoir des frais de prêt avant de laisser partir le Néerlandais et demandera que son salaire soit couvert dans le cadre de tout accord.

Amad, 19 ans, devrait rejoindre les Rangers jusqu’à la fin de la saison.

Rangnick était initialement réticent à sanctionner autant de sorties à mi-parcours de la saison, mais les performances d’Elanga ont convaincu l’Allemand qu’il aurait encore suffisamment d’options pour naviguer dans les matchs de Premier League, de FA Cup et de Ligue des champions.

Le joueur de 19 ans a commencé les trois derniers matchs de United et a marqué lors de la victoire 3-1 contre Brentford.

Des sources ont déclaré à ESPN que les intérêts sur le prêt de l’attaquant suédois des moins de 21 ans ce mois-ci avaient été fermement rejetés.

Ralf Rangnick est détendu à l’idée de perdre quatre joueurs grâce à l’émergence d’Anthony Elanga. Photo par Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Rangnick s’attend à ce qu’Elanga joue un certain nombre de matchs d’ici la fin de la saison et rivalisera avec Marcus Rashford, Jadon Sancho et Mason Greenwood pour l’une des larges positions de son système 4-3-3.

Le retour de Paul Pogba après plus de deux mois d’absence avec une blessure à la cuisse renforcera également l’équipe de Rangnick. Le Français sera agent libre cet été mais ne partira pas ce mois-ci.

Le milieu de terrain s’est entraîné à Dubaï pendant la pause hivernale et devrait faire son retour contre Middlesbrough lors du quatrième tour de la FA Cup le 4 février. L’équipe devrait reprendre l’entraînement à Carrington samedi pour commencer les préparatifs du match.