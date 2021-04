Ole Gunnar Solskjaer cherche à terminer la saison en beauté après que Manchester United a organisé une demi-finale de Ligue Europa contre la Roma.

La frappe de Marcus Rashford et un penalty de Bruno Fernandes à Grenade la semaine dernière ont permis aux Red Devils de contrôler leur match de quart de finale contre les débutants européens.

United a suivi avec une autre victoire 2-0 jeudi, lorsque la volée précoce d’Edinson Cavani et un but contre son camp tardif de Jesus Vallejo ont scellé un triomphe total de 4-0 et la 18e demi-finale continentale du club.

La Roma se situe entre l’équipe de Solskjaer et la finale de Gdansk – une égalité qui rappelle le remarquable triomphe total de United 8-3 contre l’équipe italienne en quarts de finale de la Ligue des champions 2007.

Edinson Cavani a prolongé l’avance de Manchester United sur Grenade



Solskjaer était impliqué dans les deux jambes et l’équipe actuelle de Roam comprend Henrikh Mkhitaryan et Chris Smalling – partants lorsque United a remporté la Ligue Europa en 2017.

« Nous avons perdu le match à l’extérieur mais le plus étrange était le manager [Sir Alex Ferguson] était si heureux après cette défaite – je ne l’ai jamais vu aussi heureux après avoir perdu un match « , a déclaré l’entraîneur de United, après avoir fourni une passe décisive dans la défaite 2-1 à l’extérieur avant de remporter le triomphe 7-1 à Old Trafford.

« Il était tellement confiant que nous allions gagner le match à domicile, une expérience tellement surréaliste, vraiment. Nous devons en tirer le meilleur parti. Nous avons une chance d’aller en finale. Aujourd’hui, bravo. Travail discipliné, professionnel et pas vraiment sous trop de pression. «

Solskjaer espère être chanceux pour la cinquième fois après que United ait échoué en quatre demi-finales la saison dernière et ce.

Cavani balaie sa première arrivée dans le coin inférieur



« Espérons-le », a déclaré le Norvégien, qui cherche son premier trophée aux commandes. Vous savez, lorsque vous arrivez à une demi-finale, c’est la nature du jeu – vous jouez contre de bonnes équipes.

« Nous avons joué contre de bonnes équipes mais nous savourons à nouveau la chance d’aller en finale. J’ai vu la détermination, l’attitude de chaque joueur que nous voulons aller plus loin.

« La déception des défaites que nous avons eues nous donne la motivation pour aller plus loin et, espérons-le, terminer la saison en beauté. »

Paul Pogba a skippé l’équipe en l’absence de Harry Maguire suspendu et a fourni une aide intelligente pour l’ouverture de Cavani.

Paul Pogba a été remplacé à la pause après avoir été réservé



Mais le milieu de terrain a été remplacé à la fin d’une première mi-temps au cours de laquelle Grenade l’a appelé à recevoir une deuxième réservation.

« Je ne voulais pas risquer un scénario où il est entré dans un plaquage et était un peu en retard », a déclaré Solskjaer.

« Je pensais qu’il était juste, gagné quelques-uns, a obtenu quelques fautes contre lui que je ne pensais pas être des fautes, donc il était inutile de le risquer et Donny (Van De Beek) avait besoin d’un match et il a bien fait. Mais Paul est un leader sur et en dehors du terrain. J’en ai pas mal. «

Et après?

Dimanche 18 avril 15h30



Coup d’envoi 16h00





Manchester United revient en Premier League le Super dimanche comme ils accueillent Burnley à 16 heures, en direct Sky Sports Premier League et Événement principal. Grenade accueillera Eibar en Liga jeudi prochain à 20 heures.

Tirage au sort des demi-finales de la Ligue Europa

Premiers pas: 29 avril | Match retour: 6 mai

Manchester United contre Rome

Villarreal contre Arsenal

Quand et où se déroule la finale de la Ligue Europa?

La finale de la Ligue Europa aura lieu le mercredi 26 mai à la Gdansk Arena en Pologne. Le stade devait accueillir la finale de 2020, mais après le retard du tournoi en raison de Covid-19, la pièce maîtresse a eu lieu à Cologne, en Allemagne, alors que Séville battait l’Inter 3-2.