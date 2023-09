Le patron de Manchester United, Erik ten Hag, risque son emploi à cause d’un joueur « qui boude et se plaint toujours ».

C’est ce qu’a déclaré un ancien Diable Rouge, qui a déclaré de manière incroyable que le Néerlandais pourrait être en sursis à Old Trafford en raison de sa gestion de l’équipe. Ten Hag a remporté un trophée de la Coupe de la Ligue la saison dernière et s’est qualifié pour la Ligue des champions, mais Manchester United a connu des difficultés au début de cette saison, remportant deux victoires sur quatre et s’efforçant de remporter des victoires à domicile contre Wolverhampton Wanderers et Nottingham Forest.

L’ancienne star de United, Paul Parker, estime cependant que le licenciement de Ten Hag serait « presque justifié » s’il ne choisissait pas Rasmus Hojlund pour débuter le prochain match contre Anthony Martial.

Rasmus Hojlund doit débuter pour Manchester United, selon Paul Parker (Crédit image : Ash Donelon/Manchester United via Getty Images)

« Si [Hojlund] ne commence pas contre Brighton, alors tous les fans voudront qu’Erik ten Hag soit renvoyé, et ce serait presque justifié », a-t-il déclaré. SpilXperten. « Cela n’aurait aucun sens s’il commençait sur le banc. Martial ne devrait même pas être sur le banc.

« Il doit y avoir un jeune joueur meilleur qui puisse s’asseoir sur le banc, et Hojlund peut être le premier attaquant. Tous les fans de Manchester United en ont assez de voir un joueur avec une mauvaise attitude, qui boude et se plaint toujours, et c’est une bénédiction que Man United ait enfin un attaquant qui joue avec enthousiasme.

Alors que Ten Hag s’est récemment disputé avec Jadon Sancho, Andy Cole est d’accord avec Parker sur Martial, se demandant pourquoi le Français a réussi à rester à United pendant huit saisons avec un si mauvais bilan devant le but.

« Martial est à Manchester United depuis huit ans maintenant et il n’a même pas marqué 100 buts », a déclaré Cole. PariFred. « C’est incroyable. Il est avant-centre à Manchester United et il a joué dans des équipes fantastiques.

Anthony Martial a été arrêté par d’anciennes stars de United (Crédit image : PA)

« Sa meilleure performance en championnat a été de 17 buts. Il a eu suffisamment de temps et d’opportunités pour montrer à United à quel point il est bon et il n’a malheureusement pas pu le faire. »

Martial a marqué 62 buts en 199 apparitions pour United.

