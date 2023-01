Le patron de Manchester United, Erik ten Hag, répond aux rumeurs de Jude Bellingham et Kylian Mbappe : “Je veux le signer”

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a admis qu’il souhaitait signer le milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham, mais a plaisanté en disant que “quelques sous” seraient également nécessaires pour faire venir l’attaquant du PSG Kylian Mbappe.

Le patron des Red Devils a été filmé alors qu’il s’arrêtait pour signer des autographes avec des supporters de United qui en ont profité pour interroger le Néerlandais sur les dernières rumeurs de transfert.

La star anglaise Bellingham et la sensation française Mbappe ont toutes deux été liées au club d’Old Trafford ces derniers mois.

Ten Hag tient à déménager pour Bellingham (Crédit image : Getty)

Un fan a demandé à Ten Hag s’il pensait qu’il allait signer Bellingham, ce à quoi il a répondu : “Je veux”.

Il a ensuite été interrogé sur Mbappe, tandis qu’un autre supporter lui a suggéré de signer les deux joueurs.

Ten Hag a répondu: “Avez-vous quelques sous pour moi?”

Erik ten Hag à ces fans de Manchester United qui lui ont demandé de signer Bellingham et Mbappe 😂(via astarfootballmemorabilia/TikTok) pic.twitter.com/zcHT234k2R7 janvier 2023 Voir plus

Bellingham est l’un des joueurs les plus recherchés d’Europe après avoir joué pour Dortmund en Bundesliga et en Ligue des champions et avec l’Angleterre à la Coupe du monde.

Le jeune de 19 ans est évalué à 97 millions de livres sterling par Marché des transferts (s’ouvre dans un nouvel onglet)et Liverpool, le Real Madrid et Manchester City sont également intéressés.

Mbappe, quant à lui, est évalué à 158 millions de livres sterling et a été lié à une sortie du PSG au milieu d’informations selon lesquelles il serait mécontent du club français.

Plus d’articles sur Manchester United

Pendant ce temps, Erik ten Hag a remporté des trophées avec sa “résolution professionnelle du Nouvel An” pour 2023 (s’ouvre dans un nouvel onglet); United n’a pas réclamé d’argenterie depuis la Coupe de la Ligue et la Ligue Europa sous Jose Mourinho il y a environ six ans.

La nouvelle signature de Liverpool, Cody Gakpo, a admis qu’il pensait qu’il déménagerait à Old Trafford cet été (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Et United envisage un swoop pour Mohammed Kudus (s’ouvre dans un nouvel onglet)qui a joué pour le Ghana à la Coupe du monde 2022.