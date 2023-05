Le patron de Manchester United, Erik Ten Hag, appelle à davantage d’investissements

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a appelé à davantage d’investissements dans le club afin qu’ils puissent se battre pour les trophées après que l’équipe ait terminé troisième de la Premier League cette saison.

United a scellé la troisième place, terminant la saison avec 75 points, après avoir battu Fulham 2-1 lors du dernier match de la saison de championnat dimanche et avoir déjà assuré la qualification en Ligue des champions.

Le club d’Old Trafford, qui a remporté la Coupe de la Ligue en février, a la chance d’ajouter à son argenterie lorsqu’il affrontera Manchester City en finale de la FA Cup samedi.

L’incertitude persistante quant à savoir si les propriétaires actuels de United, la famille Glazer basée aux États-Unis, renonceront au contrôle malgré le lancement d’un processus de vente continue de peser sur Old Trafford.

Mais Ten Hag, qui a déclaré qu’il n’avait pas reçu le même soutien que les quatre principaux rivaux de United lors de la fenêtre de transfert de janvier, a déclaré qu’un soutien financier soutenu était essentiel au succès continu du club.

« Le club sait que si vous voulez jouer dans le top quatre, concourir pour des trophées dans cette ligue difficile, alors vous devez investir », a-t-il déclaré. « Sinon, vous n’avez aucune chance car d’autres clubs le feront.

« Nous l’avons vu cet hiver que tous les clubs autour de nous ont fait d’énormes investissements. Nous ne l’avons pas fait et nous avons quand même réussi, donc je suis vraiment heureux et fier de mon équipe. »

« Nous sommes dans la bonne direction, mais nous ne sommes pas là où nous devons être, il reste encore un long chemin à parcourir, il y a du potentiel dans cette équipe et dans les joueurs individuels », a déclaré Ten Hag aux journalistes dimanche.

« Nous avons montré au cours de la saison que nous avions progressé, c’est un compliment pour les joueurs et les entraîneurs, nous avons travaillé très dur, mais nous devons investir.

Ten Hag est déjà devenu une sorte de héros pour les fans de United après avoir guidé le club vers une victoire en finale de la Coupe de la Ligue contre Newcastle en février, un succès qui a mis fin à la disette de trophées de six ans des Red Devils.

Et il a insisté sur le fait qu’ils pourraient ajouter encore plus d’argenterie à leur retour à Wembley la semaine prochaine pour une finale de la FA Cup où l’équipe de Ten Hag visera à anéantir les espoirs de City d’imiter le célèbre triplé de United en 1998/99 en Premier League, en FA Cup et en Ligue des champions. en une seule saison.

United a remporté le titre de champion pour la dernière fois en 2012-13 sous Alex Ferguson.

(Avec les contributions des agences)