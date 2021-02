Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, craint que les cas de coronavirus dans le football ne montent en flèche en mars

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, craint que les joueurs ne soient infectés par le coronavirus s’ils s’envolaient pour jouer pour leur pays lors des qualifications pour la Coupe du monde en mars, ce qui pourrait endommager ses équipes pour les titres cette saison dans le processus.

Au moment où vous prenez des avions et que vous vous rendez ailleurs, tout peut arriver, a déclaré mardi Guardiola.

City était l’une des trois équipes de Premier League – avec Fulham et Aston Villa – à avoir annulé les matchs en décembre et janvier en raison d’épidémies de COVID-19 sur leurs terrains d’entraînement.

Le football national en Angleterre a brièvement semblé menacé d’être annulé alors que les taux d’infection dans les clubs ont grimpé en flèche autour de la période des fêtes, mais ils sont revenus à des niveaux gérables ces dernières semaines, le pays étant de nouveau verrouillé depuis le mois dernier.

Guardiola craint que cela puisse changer une fois que les joueurs partiront pour le devoir international, avec 135 équipes nationales qui disputeront des matchs de qualification pour la Coupe du monde en mars et 48 autres joueront pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations. Les matchs programmés impliquent plus de 3000 joueurs dont beaucoup avec des clubs en Europe prêts à voler à travers le monde pour rejoindre des équipes nationales.

Je pense que la Premier League devrait être préoccupée par cela, toutes les ligues (devraient être) concernées, a déclaré Guardiola. Je sais que les fédérations nationales doivent jouer pour la qualification (Coupe du monde), pour les matchs amicaux pour leur préparation au Championnat d’Europe en été, c’est normal.

Mais la raison pour laquelle il y a eu beaucoup de cas en Premier League et maintenant il n’y en a plus, c’est parce que les gens ne bougent pas. Accueil et centre d’entraînement, jeu, domicile. Pas plus que ça. Tous les restaurants sont fermés, il suffit d’aller acheter la nourriture essentielle. Nous voici dans la bulle tous les deux jours, nous sommes testés.

La FIFA a prolongé ce mois-ci un assouplissement de ses règles qui libère les clubs pendant la pandémie de l’obligation de libérer tous les joueurs des équipes nationales. Les joueurs qui font face à une quarantaine obligatoire d’au moins cinq jours sur n’importe quelle partie de leur voyage prévu, ou à des restrictions à la frontière imposées par le gouvernement qui ne dispensent pas les sports professionnels, peuvent être excusés par leur équipe nationale.

Idéalement, selon Guardiola, il n’y aurait pas de matches internationaux avant l’été.

Je dirais, à mon humble avis, que nous devrions être prudents jusqu’à l’été, a-t-il dit, lorsque la saison est terminée, afin que nous puissions mieux contrôler cela.

City mène la Premier League de sept points avant un match à Everton mercredi et reprend le match de la Ligue des champions la semaine prochaine avec le match aller d’un dernier match avec le Borussia Monchenladbach.

Ce match se déroule à Budapest en raison des restrictions allemandes sur les arrivées de Grande-Bretagne au milieu de la pandémie. City se rendrait en Hongrie en équipe selon des protocoles de virus, par opposition à des joueurs individuels s’envolant pour des missions internationales.

Je suis vraiment impressionné que cela s’améliore beaucoup, a déclaré Guardiola, mais c’est là. Lorsque nous nous détendons un peu, cela reviendra. Mais c’est pourquoi jusqu’à l’été ou au printemps, nous devons faire attention.