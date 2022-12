Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, a perdu des points contre Everton alors qu’Arsenal prolonge son avance en championnat | Nouvelles du football

Pep Guardiola a déploré la perte de deux points mais ne s’est pas plaint de l’approche d’Everton après que les Merseysiders aient arraché un match nul 1-1 inattendu au stade Etihad.

Demarai Gray a annulé une frappe d’Erling Haaland avec un superbe égaliseur lors d’un affrontement fougueux en Premier League samedi, Arsenal battant Brighton 4-2 plus tard pour établir un coussin de sept points au sommet.

L’équipe de Mikel Arteta affrontera Newcastle mardi à l’Emirates Stadium – en direct Sports du ciel – ce qui signifie qu’ils pourraient avoir 10 points d’avance au moment où City visitera Chelsea jeudi prochain à Stamford Bridge, également sur Sports du ciel.

La seule équipe avec au moins sept points d’avance à la fin de la Saint-Sylvestre à ne pas remporter le titre est Liverpool en 2018/19, qui se vantait du même avantage.

Le plan de match d’Everton a frustré City dans un concours stop-start, grossier et de mauvaise humeur – bien que le plus grand contributeur au temps d’arrêt de 11 minutes joué en seconde période ait été la nécessité pour l’un des arbitres assistants d’avoir son casque réparé.

Le directeur de la ville, Guardiola, a déclaré: “Ils ont marqué un but fantastique avec le premier tir cadré qu’ils ont eu, nous avons donc joué un très bon match.

“Bien sûr, le résultat n’était pas prévu mais c’est le football, ce n’est pas la première fois que cela arrive. Nous avons tout fait pour gagner. Ils ont très bien joué.

“Après, ils ont un peu cassé le rythme parce que les arbitres n’étaient pas prêts mais, en général, on a tout fait et malheureusement on n’a pas pu gagner.”

Le seul véritable reproche de Guardiola concernait un manque de cohérence perçu de la part de l’arbitre Andrew Madley.

Il a affirmé qu’il n’avait aucun problème avec la réservation de Haaland pour un tacle irréfléchi sur Vitaliy Mykolenko et a révélé qu’il devait dire au Norvégien, qui a été viré après un affrontement précoce avec Ben Godfrey, de se calmer.

Cependant, l’Espagnol était contrarié que les défis difficiles de ses joueurs ne soient pas punis de la même manière.

Guardiola a déclaré: “C’est un carton jaune pour Erling, définitivement. J’ai dit:” Faites attention, c’est une action, cela peut être dangereux – nous ne pouvons pas jouer à 10 contre 11 “. Je sais ce qui s’est passé – il était un peu en colère de la première action sur sa cheville.

“Mais Jack Grealish a été abattu trois ou quatre fois, rien ne s’est passé et la première action (de Haaland) a été un carton jaune.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il se plaignait que ses joueurs n’étaient pas suffisamment protégés, Guardiola a répondu : “Non, non, non.”

Lampard fier de l’approche d’Everton

C’était un premier point en quatre matches pour Everton, 16e. Les Toffees, qui avaient perdu 2-1 à domicile contre les Wolves lors de leur premier match après la Coupe du monde, sont désormais à deux points au-dessus de la zone de relégation.

Le patron Frank Lampard a déclaré: “Je pense que nous avons limité leurs bonnes chances (de City), et en termes de caractère et de discipline et de suivi du plan, travaillant régulièrement pendant environ 100 minutes, comprenant que c’est parfois difficile et que vous devez vous en tenir avec elle, je pense que nous l’avons fait avec brio et que nous méritons un point.

“C’est un gros problème pour nous parce que cela vient d’un coup de poing contre les Wolves. Venir aux champions et récupérer quelque chose dans un match difficile est un gros problème pour nous, bien qu’un point, mais c’est un gros problème pour le vestiaire .

“Ce serait formidable de venir ici et de s’ouvrir contre City et d’essayer d’aller de pair, mais ils sont à un tel niveau et la position dans laquelle nous nous trouvons en ce moment n’est pas pour nous. Je pense que nous pouvons être vraiment fiers de la façon dont nous avons abordé le jeu.”

Lampard a décrit la frappe de Gray comme “imparable”, ajoutant: “Quand il frappe un but comme celui-là, cela vous montre simplement le talent qu’il a, et cela nous a valu un point.”

Lampard a également parlé du retrait de Michael Keane de l’équipe de la journée, en disant: “Nous espérons que c’est une petite blessure à l’arrière du genou qu’il a ressentie à l’entraînement hier et qu’il a ressentie à nouveau lors de l’échauffement aujourd’hui, donc nous l’obtiendrons. scanné.”

Calendrier de Manchester City – quelle est la prochaine?

Manchester City est de retour en action le jeudi 5 janvier, lors de son voyage à Chelsea, en direct sur Sky Sports Premier League; coup d’envoi 20h.

jeudi 5 janvier – Chelsea (A) – En direct Sports du cielcoup d’envoi 20h

dimanche 8 janvier – Chelsea (H) – 3e tour de la FA Cup, coup d’envoi à 16h30

mercredi 11 janvier – Southampton (A) – Quart de finale de la Carabao Cup, coup d’envoi à 20h

samedi 14 janvier – Manchester United (A) – Coup d’envoi 12h30

jeudi 19 janvier – Tottenham (H) – En direct Sports du cielcoup d’envoi 20h

dimanche 22 janvier – Loups (H) – Coup d’envoi 14h

Les six prochains matches d’Arsenal

mardi 3 janvier – Newcastle (H) – En direct sur Sports du cielcoup d’envoi 19h45

lundi 9 janvier – Oxford United (A) – 3e tour de la FA Cup, coup d’envoi à 20h

dimanche 15 janvier – Tottenham (A) – En direct Sports du cielcoup d’envoi 16h30

dimanche 22 janvier – Manchester United (H) – En direct sur Sports du cielcoup d’envoi 16h30

dimanche 4 février – Everton (A) – Coup d’envoi 12h30

samedi 11 février – Brentford (H) – Coup d’envoi 15h