Le patron de Man Utd s’exprime après le scandale de Ronaldo (VIDEO)

Erik ten Hag a défendu la star portugaise avant la nouvelle saison de Premier League

Le nouveau manager de Manchester United, Erik ten Hag, a exigé que les médias fassent leur “rechercher” tout en défendant Cristiano Ronaldo, et a souligné qu’il n’était pas le seul joueur à avoir quitté un match amical contre Rayo Vallecano au début du week-end dernier.

Ronaldo a essayé de s’éloigner d’Old Trafford à la recherche du football de la Ligue des champions et a dit au club d’écouter des offres raisonnables pour lui qui n’ont jusqu’à présent pas été reçues.

Invoquant des raisons familiales, il a ensuite omis de se présenter pour la pré-saison et une tournée en Thaïlande et en Australie, ce qui signifie que le match nul 1-1 de dimanche contre les Espagnols était sa première apparition sous Ten Hag.

Pour une première mi-temps décevante où il a montré des signes clairs de manque de forme physique, Ronaldo a été éliminé à l’intervalle et a ensuite été vu quitter le sol tôt.

Lire la suite Le patron de Man Utd dénonce le comportement “inacceptable” de Ronaldo (VIDEO)

Largement critiqué par les fans et les médias, Ronaldo a été défendu par son manager vendredi avant le match d’ouverture de la saison de Premier League de United contre Brighton dimanche, le Néerlandais prenant ombrage d’être interrogé spécifiquement sur le joueur de 37 ans.

“Qu’est-ce que tu veux dire? Maintenant, je dois pointer du doigt [out] ceux qui sont partis. Il y avait beaucoup de joueurs qui sont partis, mais les projecteurs sont braqués sur Cristiano.

“Ce n’est pas bien, alors faites vos recherches et faites-vous une idée [clear that] beaucoup de joueurs sont partis, c’est ce qui a été dit [by him]”, Ten Hag rechignait.

“Je ne comprends pas quel est le rapport [singling him out] – il en faisait partie. Il y avait beaucoup de joueurs.

“Je pense que nous en avons assez dit. J’ai dit que ce n’était pas correct.” Ten Hag a alors répondu, lorsqu’on lui a demandé pourquoi Ronaldo et les autres pensaient qu’ils pouvaient partir.

🗣️ “Les projecteurs sont braqués sur Cristiano et ce n’est pas bien… faites vos recherches.” Les choses se tendent entre le patron de Manchester United, Erik ten Hag, et un journaliste lors de sa conférence de presse…😬🔴 #MUFC pic.twitter.com/TSG8bILi8p – Sky Sports News (@SkySportsNews) 5 août 2022

Malgré la conduite de Ronaldo et son souhait de partir, Ten Hag a insisté sur le fait qu’il était “vraiment heureux” avec son numéro ‘7’.

“Je te l’ai déjà dit,” a-t-il rappelé à la presse. “Nous avons un meilleur attaquant, [I’m] vraiment heureux qu’il soit ici avec l’équipe et nous nous en tenons au plan.”

Cela dit, Ten Hag ne s’engagerait pas à confirmer si Ronaldo sera présent ce week-end.

“On verra dimanche” il a souligné. “Je suis satisfait de toute l’équipe, on travaille bien [with a] bonne culture et Cristiano travaille très dur et dur.”

LIRE LA SUITE: Ronaldo rompt le silence après un transfert “mensonge”

Étant donné le manque de prétendants après avoir été rejeté par Chelsea, l’Atletico Madrid, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, Ronaldo semble devoir honorer l’accord de deux ans qu’il a signé l’été dernier en rejoignant United pour la deuxième fois dans son carrière de la Juventus.