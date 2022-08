Le patron de Man Utd se demande si Ronaldo restera

L’icône portugaise est au centre d’une saga de transferts estivale

L’entraîneur-chef de Manchester United, Erik ten Hag, s’attend à ce que Cristiano Ronaldo reste avec le club de Premier League cette saison alors que la fenêtre de transfert se ferme jeudi.

Ronaldo et son avenir ont fait parler de lui sur le marché estival après que le joueur de 37 ans a demandé à s’éloigner du club à la recherche du football de la Ligue des champions.

Ronaldo et son agent Jorge Mendes n’ayant pas réussi à trouver un nouveau prétendant, cependant, il semble que le quintuple vainqueur du Ballon d’Or soit destiné à continuer à porter son maillot emblématique numéro ‘7’ à Old Trafford – ce qui est aussi quelque chose que Ten Hag attend.

“C’est clair, bien sûr. Nous avons besoin de joueurs de qualité”, a déclaré le Néerlandais lorsqu’on lui a demandé si son attaquant était resté sur place mercredi.

“Vous avez besoin de plus pour couvrir tous les matchs pour maintenir la cohérence, c’est ce que nous recherchons.”

Selon des informations, cependant, Ronaldo a mis un prêt potentiel à Naples sur la glace dans l’espoir que Chelsea viendra toujours le chercher.

Les Blues auraient refusé Ronaldo plus tôt cet été car l’entraîneur Thomas Tuchel ne pensait pas que son profil correspondait à l’équipe des West Londoners.

🚨 Cristiano Ronaldo RESTERA à Manchester United, confirme Erik ten Hag. pic.twitter.com/iJEBUwFVJv — SPORTbible (@sportbible) 31 août 2022

Avec un accord pour Pierre-Emerick Aubameyang qui se refroidit peut-être en raison de la fracture de la mâchoire de l’attaquant gabonais lors d’une invasion de domicile qui le maintiendra à l’écart pendant un mois, on pense que Tuchel pourrait changer d’avis.

Le fait que United et leur manager prévoient que Ronaldo reste, cependant, a également été clairement indiqué par d’autres remarques que Ten Hag a faites sur le fait que le club n’achète plus de joueurs avant la date limite, car des accords sont en cours pour Martin Dubravka.

“Pour cette fenêtre, ce sera la fin”, déclara Ten Hag.

“Il faut toujours être vigilant dans un club de haut niveau. Mais nous irons de septembre à janvier minimum avec cette équipe.”

The Athletic rapporte que Ten Hag a défié Ronaldo en privé de prospérer sur sa montre et a exprimé sa conviction que le joueur peut jouer un “substantiel” rôle dans l’équipe cette saison.

Ces derniers jours, le comportement d’un Ronaldo auparavant boudeur aurait été « plus prometteur ».

Tout comme il parlait de Ronaldo, Ten Hag était discret sur son ancien responsable de l’Ajax, Antony, et a refusé de “aller trop loin là-dedans” à propos de l’arrivée du Brésilien dans le nord-ouest de l’Angleterre pour un contrat de 100 millions d’euros (100,75 millions de dollars) alors que “la paperasse n’est pas faite”.

À l’avant, Ten Hag était clair que “nous devons renforcer notre effectif”.

“Nous avons de nombreux matchs à couvrir – à partir de maintenant, nous disputons trois matchs par semaine”, il a noté.

“Surtout chez les joueurs offensifs, ils sont plus rapidement fatigués car ils doivent courir plus et courir avec une intensité plus élevée. Nous avons besoin de chiffres là-bas, nous n’avons pas seulement besoin de quantité mais de qualité”, il a souligné.

Ten Hag a fait ses commentaires avant un affrontement avec Leicester City à Old Trafford jeudi où Ronaldo cherchera à faire son deuxième départ de la saison ou à être mis au banc pour le troisième match consécutif.