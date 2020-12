Ole Gunnar Solskjaer a lancé un avertissement à Edinson Cavani pour qu’il soit toujours prêt après son mélange de bottes ce week-end.

L’attaquant de Manchester United a été nommé sur le banc contre Southampton dimanche et a été engagé en seconde période avec son équipe à la traîne.

Mais Cavani, à qui on a dit de se préparer à remplacer Mason Greenwood dans le vestiaire, avait un problème avec ses bottes.

Cela a obligé United à jouer avec 10 hommes pour la première minute tandis que l’international uruguayen a eu du mal à changer de chaussures sur la touche.

Parlant de l’incident, Solskjaer a déclaré: « Il n’a probablement pas pu s’échauffer sur le terrain. [at half-time] mais soudain, il a réalisé qu’il avait besoin de plus gros crampons et je suis heureux qu’il en ait fait.

« Je ne sais pas qu’il pourrait avoir à apprendre sur celui-là en tant que sous-marin, vous devez toujours être prêt. J’en sais plus que quiconque à ce sujet. »

Le court retard de Cavani en valait la peine du point de vue de Manchester United, l’attaquant faisant tourner le match sur la tête.

Bruno Fernandes a réduit le déficit des Red Devils avant que Cavani ne se dirige vers l’égalisation de United un quart d’heure avant la fin.