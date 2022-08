Le patron de Man Utd lance une bombe f en direct après sa victoire sur Liverpool (VIDEO)

L’équipe d’Erik ten Hag a produit une performance considérablement améliorée lors d’une victoire 2-1 à Old Trafford

Manchester United a levé la morosité à Old Trafford avec une victoire éclatante sur ses rivaux amers Liverpool lundi soir, le manager Erik ten Hag affirmant que la performance prouvait que son équipe pouvait “F ** king joue du bon football.”

Une finition composée de Jadon Sancho a donné l’avantage aux hôtes après 16 minutes, avant que Marcus Rashford ne dépasse le gardien de Liverpool Alisson lors de la course sans faute huit minutes après le début de la seconde période pour doubler leur avantage.

Mo Salah a tourné une tête pour réduire de moitié le déficit dans les dix dernières minutes pour une finition nerveuse à Old Trafford, mais United a vu le match pour remporter une première victoire en Premier League de la saison après des défaites humiliantes contre Brighton et Brentford.

Les fidèles de United sont rentrés chez eux dans un esprit contrastant avec la façon dont la nuit avait commencé, avec un grand nombre de fans poursuivant leurs protestations contre les propriétaires américains largement vilipendés, la famille Glazer, avant le coup d’envoi.

Il y avait, cependant, la vue positive de la nouvelle recrue Casemiro présentée aux supporters avant le match après que l’exécuteur du milieu de terrain ait effectué un transfert de 60 millions de livres sterling (70 millions de dollars) du Real Madrid.

Cet accord n’a pas été conclu à temps pour que le Brésilien fasse l’alignement contre Liverpool, tandis que le patron néerlandais de United, Ten Hag, a laissé de côté le capitaine du club Harry Maguire et l’attaquant en fuite Cristiano Ronaldo de son onze de départ – Ronaldo n’émergeant que pour un bref retard. camée.

Mais l’équipe que Ten Hag a sélectionnée était pleine d’énergie et de verve, et loin des performances apprivoisées lors de la défaite 2-1 à domicile contre Brighton et d’une humiliation 4-0 à Brentford.

Le Néerlandais était évidemment impressionné – à tel point qu’il a rendu l’air bleu dans une interview d’après-match avec Sky Sports.

« On peut parler de tactique, mais tout est une question d’attitude » dit Ten Hag.

« Nous pouvons voir cette attitude sur le terrain. Il y avait de la communication, de la combativité, et surtout il y avait du travail d’équipe, vous pouvez voir ce qu’ils peuvent accomplir parce qu’ils peuvent jouer du bon football.”

Erik ten Hag est tellement content de la première victoire de Man United qu’il le jure lors de son entretien d’après-match 🤣😭 pic.twitter.com/eECpBMzGOL – Quotidien du football (@footballdaily) 22 août 2022

TEN HAG AVEC LA BOMBE F pic.twitter.com/LlMrBSi8UX – ً (@TheFergusonWay) 22 août 2022

La “bombe f” a provoqué des excuses immédiates du présentateur de Sky Sports, David Jones, bien que Ten Hag ait continué à faire l’éloge de son équipe.

“Ce n’est que le début, nous devons rester humbles, nous pouvons jouer beaucoup mieux si nous gardons plus de sang-froid. Nous avons de bons joueurs – maintenant soyez une bonne équipe et ensuite nous agirons.

“Il ne s’agit pas toujours de ce que nous avons dit, j’ai dit que nous devions agir et ne pas parler beaucoup, assurez-vous que vous êtes une équipe, combattez et soyez aussi courageux.”

Concernant les absences de la formation de départ de Ronaldo – qui continue de s’agiter pour un transfert tardif d’Old Trafford – et du capitaine du club Maguire, Ten Hag a déclaré que la paire était toujours des joueurs importants.

“Je n’ai pas besoin de mentionner Harry Maguire et Ronaldo, ce sont des joueurs incroyables et ils joueront un rôle dans le futur, le futur aussi.

“C’est toujours difficile (de sélectionner l’équipe), mais j’ai des décisions à prendre.”

Ronaldo n’a vu qu’environ 10 minutes d’action contre Liverpool. © David Davies / PA Images via Getty Images





Alors que le résultat était un coup de pouce bien nécessaire pour Ten Hag et United, le numéro opposé Jurgen Klopp et son équipe de Liverpool sont sans victoire après trois matchs de la nouvelle campagne.

Ils ont de nouveau semblé inhabituellement bâclés et lents pendant une grande partie du concours, même s’ils ont terminé avec 71% de possession de balle et ont eu 17 tirs contre les 12 de United, en réussissant cinq cadrés tandis que les hôtes en avaient quatre.

Alors que de nombreuses personnes incitent les Reds à s’impliquer dans une autre course au titre à deux chevaux avec Manchester City, Liverpool se retrouve déjà à cinq points de ses rivaux et à sept d’Arsenal.

Klopp a affirmé de manière quelque peu invraisemblable que son équipe avait mérité de gagner la rencontre de lundi, mais a admis son “préoccuper.”

“Ensuite, ils ont marqué le but, et nous avons pris le relais, et joué le jeu que nous voulions jouer, plus ou moins”, a déclaré l’Allemand à Sky Sports.

«Nous n’avons pas eu de chance avec les situations, en particulier autour des coups de pied arrêtés. Je ne sais pas comment un ballon n’est pas entré, dans un match comme celui-ci contre un adversaire comme United, ce serait très utile si nous pouvions marquer à ce moment-là et marquer 1-1 à la mi-temps.

“Concéder le deuxième n’aide pas, puis nous marquons le nôtre et ensuite c’est un match mouvementé avec beaucoup d’interruptions – et pas le résultat que nous voulions…

“Même avec notre situation, mais en jouant un peu mieux, si nous étions un peu plus convaincus de ce que nous faisons, nous aurions dû gagner ce match. Je sais que cela semble ridicule, mais c’est comme ça que je le vois.

🗣 “Je suis préoccupé par notre situation.” Jurgen Klopp dit qu’il se concentre sur le redressement de la forme de Liverpool alors que le club recherche la première victoire pic.twitter.com/qDUGJshkhP – Quotidien du football (@footballdaily) 22 août 2022

Klopp était de nouveau sans le milieu de terrain influent blessé Thiago Alcantara et a suspendu la nouvelle recrue Darwin Nunez après que l’attaquant ait reçu un carton rouge pour un moment de folie contre Crystal Palace.

“Je suis préoccupé par notre situation, ce n’est pas facile en ce moment mais c’est comme ça. Nous nous préparons maintenant pour Bournemouth, Newcastle et Everton – c’est comme ça. Nous pouvons mieux jouer, nous le savons, mais nous avons eu beaucoup de bons moments et de bonnes performances aujourd’hui », dit Klopp.

Liverpool part à la recherche d’une première victoire de la saison en accueillant Bournemouth à Anfield samedi, tandis que United visera à tirer parti de sa performance prometteuse lors de son voyage à Southampton le même jour.