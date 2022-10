Le patron de Man Utd, Erik ten Hag, refuse de parler des officiels après que Cristiano Ronaldo ait refusé le but | Nouvelles du football

Erik ten Hag a gardé son conseil sur l’arbitrage après que Manchester United n’ait pas réussi à “tuer” Newcastle lors d’un match nul et vierge frustrant.

Un Old Trafford bondé a été témoin d’un affrontement tendu en Premier League dimanche après-midi, qui a commencé avec Callum Wilson voyant un appel de pénalité ignoré.

Joelinton a frappé deux fois les boiseries lors d’une première mi-temps impressionnante de Newcastle, mais les hôtes ont rebondi après la pause et Cristiano Ronaldo a rapidement vu deux buts exclus.

Image:

Cristiano Ronaldo est averti par l’arbitre Pawson





Il n’y avait pas de discussion sur la première décision, mais l’attaquant portugais était furieux à la seconde alors qu’il affirmait que Fabian Schar avait tiré le coup franc, ce qui signifie qu’il était libre de marquer avant que Nick Pope ne puisse réagir.

Howe n’était pas d’accord avec ce point de vue et a déclaré qu’il aurait été “très difficile à avaler” s’il n’avait pas été refusé, ce qui a été présenté à Ten Hag lors de la conférence de presse d’après-match.

“Je n’ai pas de commentaire”, a déclaré le patron de United. “Tout le monde l’a vu.”

En plus de la décision de Ronaldo, Jadon Sancho était parmi ceux qui ont vu les appels de pénalité en seconde période ignorés et Ten Hag a parlé avec animation à l’arbitre Craig Pawson après le coup de sifflet final.

Jamie O’Hara réagit à la chance de dernière minute de Marcus Rashford alors que Manchester United et Newcastle United se partageaient les points à Old Trafford



Le Néerlandais a ri lorsqu’on lui a demandé si c’était parce qu’il n’était pas satisfait de plusieurs décisions, répondant : “Comme je l’ai dit, je partage cela avec eux. Vous pouvez essayer [to ask me].

“Tout le monde a vu le match. C’est votre travail de juger la performance des équipes et des arbitres, pas moi, donc je ne le ferai pas.”

Ten Hag: la crampe de Newcastle a montré que nous avons bien joué

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants du match de Premier League entre Manchester United et Newcastle



Bien qu’ils se sentent durement abattus, l’équipe de Ten Hag a failli arracher la victoire à la mort alors que le remplaçant Marcus Rashford a traversé pour Fred avant de se diriger juste au large dans le temps d’arrêt.

“Je suis déçu du résultat mais je suis content de la performance”, a déclaré Ten Hag.

“Beaucoup d’éléments de l’équipe, la façon de jouer, nous avons transféré sur le terrain. Nous l’avons vu.

“Le pressing tout au long du match a été bon. La possession en deuxième mi-temps était meilleure. Nous avons fait une amélioration après la mi-temps.

Image:

Les joueurs de Manchester United entourent l’arbitre Craig Pawson





“Ensuite, vous avez vu que nous dominions de loin ce match en seconde période et aussi à la fin le physique, encore une fois la mentalité, comment nous avons continué.

“Vous avez vu les problèmes qu’ils avaient et c’est l’une des meilleures équipes physiques de la ligue. Ils avaient tous des crampes et nous non parce que nous les avons laissés courir parce que nous étions bons avec le ballon et que notre pressing était bon.

“En fin de compte, nous les avons brisés mais nous ne les avons pas tués en ne marquant pas. Nous avons eu des occasions avec Rashford – la passe décisive de Fred et la tête d’un très bon centre de Casemiro.

“OK, ça arrive, dans le football, tellement content de la performance mais déçu du résultat.”

Ronaldo avait l’air déçu d’être éliminé alors que United poursuivait un vainqueur – secouant la tête et marmonnant pour lui-même en partant – et était le seul changement apporté par Ten Hag dimanche.

Image:

Marcus Rashford rate une glorieuse occasion tardive





“Nous devons couvrir quatre matchs en 10 jours – et surtout pour les attaquants, je veux qu’ils restent frais”, a-t-il déclaré.

“Je veux les garder tous frais, donc nous devons faire une rotation là-bas. Nous avons quelques problèmes. (Anthony) Martial n’est pas disponible en ce moment, nous avons donc un joueur de moins.

“Ensuite, Rashy était sous le mauvais temps, donc il n’avait pas d’énergie pour tout le match, nous devons donc prévoir de couvrir les quatre matchs parce que nous voulons gagner les quatre matchs ou au moins obtenir un résultat dans les quatre matchs.”

Howe confirme le revers de Saint-Maximin

L’entraîneur-chef de Newcastle, Eddie Howe, pense que son équipe aurait dû recevoir un penalty contre Manchester United après que Callum Wilson ait semblé avoir été victime d’une faute dans la surface.



Le patron de Newcastle, Eddie Howe, était satisfait de la performance de son équipe à Old Trafford et a estimé qu’ils avaient un cri de pénalité “très fort” pour le premier défi de Raphael Varane sur Wilson.

Les Magpies accueillent maintenant Everton avant de se rendre à Tottenham – les matchs de la signature estivale à gros sous Alexander Isak manqueront avec une blessure à la cuisse gênante.

Pour aggraver les choses, le favori des fans Allan Saint-Maximin a raté le voyage de dimanche à Old Trafford après s’être plaint d’un problème aux ischio-jambiers après son retour le week-end dernier.

“Des coups énormes pour nous”, a déclaré Howe. “Ce sont deux cas très différents.

“Maxi a une très légère irritation des ischio-jambiers. Le problème que nous avons est tout seul, ce serait probablement quelques jours mais parce que c’est la troisième fois qu’il le fait maintenant, nous allons devoir faire très attention à son retour. jouer.

“C’est un coup dur et Alex vient de se blesser à nouveau à la cuisse. C’est une blessure très similaire à la première qu’il a contractée avec la Suède.

“Il va être absent pendant un certain temps. Nous ne le verrons probablement pas avant la pause pour la Coupe du monde.”

Et après?

Samedi 22 octobre 17h00



Coup d’envoi 17h30





dimanche 23 octobre 16h00



Coup d’envoi 16h30





Manchester United sont de retour en action mercredi lorsqu’ils accueillent les quatre premiers rivaux Tottenham à Old Trafford, avec un coup d’envoi à 20h15.

L’équipe d’Erik ten Hag affrontera ensuite un autre match énorme samedi, lorsqu’ils se rendront à Stamford Bridge pour affronter Chelsea – vivre de Sports du ciel – avec coup d’envoi à 17h30.