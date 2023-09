Le patron de Man United, Ten Hag, incapable d’expliquer ses problèmes défensifs

Erik ten Hag a admis qu’il ne savait pas pourquoi son équipe de Manchester United avait encaissé autant de buts au cours de son début de saison fragile.

United a enregistré plus de feuilles blanches en Premier League que toute autre équipe la saison dernière, mais jusqu’à présent cette saison, ils en ont expédié 14 en six matchs toutes compétitions confondues.

Le Bayern Munich en a marqué quatre mercredi pour faire suite à des défaites consécutives 3-1 contre Arsenal et Brighton.

« Nous avons montré que nous pouvons le faire parce que l’année dernière, nous avons eu le plus grand nombre de clean-sheets en Premier League parce que nous avons très bien défendu en équipe, donc nous devons revenir à ces standards », a déclaré Ten Hag lors d’une conférence de presse vendredi.

« Je pousse l’équipe et j’exige de l’équipe en début de saison, mais ce sont des êtres humains, pas des robots, alors pourquoi ils ne le font pas, j’essaie de le découvrir et j’essaie d’obtenir et de donner les solutions et d’essayer. pour motiver les joueurs à faire le travail. »

Erik ten Hag a connu un début décevant pour sa deuxième saison en tant qu’entraîneur de Manchester United. Matthias Hangst/Getty Images

Lorsqu’on lui a demandé s’il connaissait les raisons du mauvais bilan défensif de cette saison, Ten Hag a répondu « non », mais insiste sur le fait que ce n’est pas dû à un manque « d’esprit » parmi les joueurs.

« Quand vous êtes dans une période comme celle que nous vivons, vous vous posez toujours ces questions en tant que manager », a-t-il déclaré.

« Mon travail consiste à les amener à faire le travail. Vous pouvez voir que si nous avons rebondi comme nous l’avons fait à Munich, vous ne pouvez pas dire que l’état d’esprit n’est pas bon. Je pense que nous avons d’autres problèmes que cela. »

United n’a gardé qu’une seule cage inviolée cette saison – lors d’une victoire 1-0 contre les Wolves le week-end d’ouverture – et a concédé au moins deux buts lors de chacun de ses cinq autres matchs.

Ten Hag est à la recherche de sa première victoire depuis près d’un mois lorsqu’il emmènera son équipe à Burnley samedi et le Néerlandais affirme que ses préparatifs pour le match à Turf Moor se concentreront sur la façon de réparer la défense qui fuit.

« En tant que manager, vous disposez de nombreux outils et je m’assure de les utiliser », a-t-il ajouté.

« Je ne dirai pas tout car il y a plusieurs façons de le faire. Il faut être créatif, il faut être innovant, mais vous pouvez être sûr que j’en utilise plusieurs. Vous le faites en groupe, en équipe, individuellement, vous le faites par vidéo, vous le faites lors d’entretiens personnels. Vous disposez de nombreux outils pour coacher, pour vous assurer que l’équipe est dans la bonne direction.