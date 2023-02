Le patron de Man United, Ten Hag, défend l’impact d’un Weghorst à un but

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a défendu l’attaquant Wout Weghorst malgré le fait qu’il n’ait marqué qu’un seul but depuis son prêt à Old Trafford.

Weghorst a commencé les six derniers matchs de United depuis son arrivée de Burnley en janvier, mais n’a trouvé le filet qu’une seule fois dans le 3-0 contre Nottingham Forest lors de la demi-finale aller de la Coupe Carabao.

Le joueur de 30 ans a été remplacé avant l’heure de jeu contre Crystal Palace samedi, mais il a été soutenu par Ten Hag, qui insiste sur le fait que le Néerlandais joue bien.

“C’est lui qui fait que les joueurs autour de lui jouent mieux”, a déclaré Ten Hag lors d’une conférence de presse vendredi.

“En tant qu’équipe, nous devons mieux travailler pour anticiper ses mouvements car ses mouvements sont bons, assez souvent il était proche. Il a eu beaucoup de bonnes actions et déjà beaucoup de bonnes contributions à nos résultats.

“Il va marquer, mais en attendant, faites les autres choses, faites-le bien. Il ne s’agit pas de marquer individuellement mais de marquer de l’équipe et l’équipe doit gagner. Il fait un très bon travail en ce moment dans plusieurs aspects de football.”

Wout Weghorst a été signé en janvier après le départ de Cristiano Ronaldo. Catherine Ivill/Getty Images

Ten Hag a dû compter sur Weghorst en raison des problèmes de blessures persistants d’Anthony Martial.

Martial a été exclu du match de Premier League de mercredi avec Leeds United en raison d’un problème de hanche – le 21e match qu’il a déjà raté cette saison.

Le Français n’a pas terminé 90 minutes en Premier League depuis plus de deux ans, mais Ten Hag insiste sur le fait qu’il travaille dur pour revenir à l’action.

“Il n’est pas toujours disponible, mais aussi je vois l’autre côté quand il est disponible, il n’a jamais été à 100% cette saison mais il a eu un gros impact à chaque fois qu’il est disponible, même quand il est à 80, 85, 90%, “, a déclaré l’entraîneur de United.

“Alors on fait tout et Anthony Martial fait tout. Je pense qu’Anthony Martial est le joueur qui a passé le plus d’heures à Carrington cette saison, pour revenir récupérer, pour se remettre, c’est vraiment tellement dommage pour lui qu’il soit déçu.

“Il n’est pas toujours disponible et nous voulons qu’il soit toujours disponible car cela améliorera notre jeu et parce que les routines ne peuvent pas devenir des routines lorsque vous n’êtes pas toujours disponible.”