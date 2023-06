Le patron de Man United, Ten Hag, défend la finale de la FA Cup de De Gea

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a défendu David De Gea après que le gardien ait été critiqué pour son rôle dans le deuxième but de Manchester City lors de la finale de la FA Cup samedi.

City s’est imposé 2-1 à Wembley grâce au doublé d’Ilkay Gundogan alors que l’équipe de Pep Guardiola franchit une nouvelle étape vers un triplé historique.

– Dawson: City surclasse United pour soulever la FA Cup

– La revue VAR : handball Grealish, carton rouge Casemiro

Gundogan a marqué son premier but après seulement 12 secondes – le but final le plus rapide de la FA Cup – mais son deuxième est venu d’un tir faible du bord de la surface de réparation que De Gea n’a pas réussi à arrêter.

Cela a suscité de nouvelles critiques à l’encontre de l’Espagnol, qui n’a plus de contrat cet été, après de récentes erreurs contre Séville et West Ham United, mais ensuite Ten Hag a défendu le joueur de 32 ans.

« En ce moment, je ne veux pas parler de tels problèmes de critique parce que nous avons tous joué une excellente saison – y compris David De Gea, il a joué une saison fantastique », a déclaré Ten Hag.

De Gea devrait rester à Old Trafford avec des négociations sur un nouveau contrat à un stade avancé, mais interrogé spécifiquement sur le coup de pied de De Gea, Ten Hag a accepté qu’il devait y avoir une amélioration.

« Dites-le comme ça, nous sommes dans la bonne direction », a ajouté Ten Hag. « Mais il y a des occasions dans le jeu, des problèmes dans le jeu que nous devons améliorer, définitivement, si nous voulons passer à l’étape suivante et gagner des trophées. »

Après sa défaite en finale de la FA Cup, Ten Hag fait face à un été crucial alors qu’il cherche à poursuivre la reconstruction de l’équipe.

Les plans de transfert n’ont pas été aidés par l’incertitude quant à la propriété du club, bien qu’une décision soit attendue plus tôt pour savoir si le milliardaire britannique Sir Jim Ratcliffe ou l’homme d’affaires qatari Sheikh Jassim ont réussi dans leurs tentatives de prendre le relais.

« Je n’ai qu’un seul plan, c’est d’améliorer ce club et d’améliorer cette équipe », a déclaré Ten Hag. « J’ai mes idées et j’ai déjà dit au club ce que nous devons faire pour cela mais je dois travailler avec mon staff, avec mes joueurs pour être meilleur la saison prochaine.

« Il ne s’agit pas de faire entrer des joueurs et ils réussissent. Il s’agit de travailler toute la saison et jour après jour pour développer l’équipe, faire progresser l’équipe. Je suis très fier d’où nous venons en début de saison. »