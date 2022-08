Le patron de Man United, Ten Hag, critique Cristiano Ronaldo pour son départ anticipé “pas bien”

Erik ten Hag a déclaré qu’il n’était “pas juste” que Cristiano Ronaldo ait été critiqué pour être parti tôt après le match amical avec Rayo Vallecano étant donné que d’autres joueurs de Manchester United étaient également impliqués.

Ten Hag a déclaré cette semaine qu’il était “inacceptable” que des joueurs quittent Old Trafford avant le coup de sifflet final du match nul 1-1 avec l’équipe de LaLiga Rayo dimanche.

Mais le Néerlandais a riposté à ce qu’il perçoit comme un traitement injuste de Ronaldo parce que le joueur de 37 ans n’était pas le seul à faire une sortie anticipée.

“Maintenant, je dois signaler, ceux qui sont partis, il y avait beaucoup de joueurs qui sont partis mais les projecteurs sont braqués sur Cristiano, ce n’est pas bien, alors faites vos recherches et identifiez de nombreux joueurs”, a déclaré Ten Hag lors d’une conférence de presse vendredi.

“Vous le mentionnez, vous les corrigez, puis passez à autre chose. Je pense que nous en avons assez dit là-dessus. J’ai dit que ce n’était pas correct.”

Bien qu’il ait raté la tournée de pré-saison de United en Thaïlande et en Australie pour régler un problème familial, Ronaldo pourrait débuter contre Brighton dimanche après qu’Anthony Martial se soit blessé aux ischio-jambiers.





Ronaldo n’a joué que 45 minutes de football cet été, mais Ten Hag manque d’options à l’avant.

“Je suis satisfait de toute l’équipe, nous travaillons bien, une bonne culture et Cristiano travaille très dur et dur”, a ajouté Ten Hag.

“Je suis vraiment heureux [to have Ronaldo]. Je vous l’ai déjà dit, nous avons un attaquant de haut niveau, vraiment heureux qu’il soit ici avec l’équipe et nous nous en tenons au plan.”

Des sources ont déclaré à ESPN que United était toujours à la recherche d’un milieu de terrain et d’un attaquant avant la date limite du 1er septembre.

Un déménagement pour le milieu de terrain de Barcelone Frenkie de Jong est en cours, mais Ten Hag insiste sur le fait qu’il est satisfait de son équipe avant le début de la campagne de Premier League ce week-end.

“Il s’agit des bons joueurs et je ne peux pas faire de commentaires sur un joueur sous contrat dans un autre club”, a-t-il déclaré.

LES PREMIERS MATCHS DE MAN UNITED 7 août Brighton (H) 13 août Brentford (A) 22 août Liverpool (H) 27 août Southampton (A) 1er septembre Leicester (A) 4 septembre Arsenal (H)

“Lorsque vous travaillez avec l’équipe actuelle et que vous développez des joueurs dans votre équipe actuelle, en ce moment, nous avons des joueurs dans cette position [midfield] et très performant.

“J’ai une équipe et je suis satisfait de l’équipe actuelle, nous progressons bien, je suis satisfait des signatures jusqu’à présent. Vous n’avez besoin d’aucun joueur, vous avez besoin du bon joueur, c’est ce sur quoi nous travaillons pour.

“Si ce n’est pas le bon joueur, non, nous avons besoin des bons joueurs.”