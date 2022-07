Le patron de Man United, Erik ten Hag, peut tirer des points positifs de la tournée de pré-saison, mais le vrai travail n’a pas encore commencé

PERTH, Australie – Le dernier acte de la tournée estivale de Manchester United en Thaïlande et en Australie n’a pas reflété à quel point le voyage avait été positif.

Eric Bailly a envoyé une chaise en plastique sur le gazon alors qu’il quittait le terrain dans un stade Optus détrempé, tandis que David De Gea a traversé la zone mixte environ une heure plus tard avec un visage comme le tonnerre.

L’égalisation de Calum Chambers pour Aston Villa a laissé le score final à 2-2 – mettant une brèche dans le record auparavant parfait d’Erik ten Hag en tant que manager, et ce ne sont pas seulement les joueurs qui étaient ennuyés.





Ten Hag a qualifié la performance de l’équipe en seconde période d ‘”inacceptable” et a accusé ses joueurs de manque de concentration – un résumé livré à la fois dans le vestiaire et dans ses entretiens d’après-match.

Pourtant, au moment où l’équipe avait été transportée directement du stade au terminal privé de l’aéroport de Perth avant le long vol de retour vers Manchester, le manager de United était d’humeur plus conciliante.

Montant et descendant le Boeing 747 équipé uniquement de sièges en classe affaires, il a remercié le personnel pour ses efforts lors de la tournée, reconnaissant leur travail et le fait que la plupart avaient été éloignés de leurs amis et de leur famille pendant la majeure partie de trois semaines.

Ten Hag n’est en poste que depuis un mois mais a déjà fait sa marque. Son attention microscopique aux détails a impliqué de rencontrer les patrons de club avec un grand classeur organisé en sections et codé par couleur afin qu’il puisse mieux présenter les problèmes qu’il pense avoir besoin d’attention tout en regardant ses entraîneurs disposer des cônes et des objectifs pour les exercices d’entraînement avant de parcourir les terrains lui-même. pour s’assurer que les distances sont correctes.

Examinant le WACA avant une séance d’entraînement ouverte jeudi, il n’était pas satisfait du positionnement de certaines des caméras et l’a fait réparer immédiatement.

La version “control freak” de Ten Hag est celle avec laquelle il est à l’aise – les joueurs et le personnel ont dit la même chose à l’Ajax – mais être au centre de l’attention s’avère plus étranger. Une fois l’entraînement terminé, certains joueurs sont allés vers les quelque 5 000 fans qui regardaient pour signer des autographes. Il y a eu un certain nombre d’appels pour que Ten Hag les rejoigne, mais ce n’est que lorsque l’assistant Steve McClaren lui a fait signe qu’il a finalement accepté.

Même pour un homme qui a travaillé au Bayern Munich et qui a dirigé le plus grand club des Pays-Bas, l’ampleur de Man United demande encore un certain temps pour s’y habituer.

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, s’habitue toujours à l’attention qui accompagne le travail. TREVOR COLLENS/AFP via Getty Images

Louis van Gaal s’est plaint lors de sa première conférence de presse United à Los Angeles en 2014 que la tournée estivale ne visait qu’à gagner de l’argent et non à préparer les joueurs pour la saison, mais Ten Hag l’a, pour la plupart, pris dans sa foulée.

“Cela fait partie du football de nos jours”, a-t-il déclaré. “Vous devez l’accepter en tant que manager, en tant qu’équipe, vous devez en tirer le meilleur, c’est ce que nous avons fait.

“Je pense que c’est formidable pour l’esprit d’équipe d’être si longtemps ensemble, vous pouvez vraiment améliorer cela, développer cela, vous avez beaucoup de temps pour travailler dans votre équipe parce que vous êtes si proches. C’est génial, je dirais.

“C’est génial d’être dans les grandes villes : Bangkok, Melbourne, Perth. Il y a des inconvénients, c’est clair, mais il faut composer avec certaines choses qui se décident quand on n’a pas d’influence. Quand on a de l’influence, c’est seulement sur le jeu – c’est notre point de mire.”

Ten Hag s’est concentré sur le football et rien d’autre, mais il a clairement indiqué que ce ne sont pas seulement les joueurs qui seront impliqués dans le succès du club. Certains ont commenté que l’homme de 52 ans avait “l’aura de Sir Alex Ferguson” dans la façon dont il a essayé de faire en sorte que tout le monde – quel que soit son rôle ou son département – ​​se sente membre de l’équipe. Les joueurs ont été encouragés à visiter le zoo de Perth jeudi et le personnel a été informé qu’il pouvait également y aller s’il le souhaitait.

Malgré toute la positivité qui émane de la tournée, il reste un sentiment chez Ten Hag et son équipe qu’il est très fragile. Trois nouveaux joueurs – Lisandro Martinez, Tyrell Malacia et Christian Eriksen – sont arrivés, mais sa cible n°1, Frenkie de Jong, est toujours à Barcelone et les discussions avec le club espagnol sont, pour l’instant, dans une impasse.

Ten Hag a pu répondre à des questions sur Cristiano Ronaldo lors de sa tournée, mais la question de savoir si le joueur de 37 ans continuera au club la saison prochaine se posera cette semaine. Les deux hommes devraient se rencontrer face à face pour la première fois à Manchester avant le prochain match amical contre les prétendants potentiels de Ronaldo, l’Atletico Madrid, à Oslo samedi.

Après cela, il y a le premier match de Premier League de Ten Hag en charge, contre Brighton & Hove Albion à Old Trafford le 7 août. Ce n’est peut-être pas Liverpool ou Manchester City, mais l’importance de prendre un bon départ n’a pas été perdue. sur le nouveau gérant.

“Je pense toujours au premier match”, a-t-il déclaré à propos de ses attentes pour la saison. “Le premier match est le plus important. Nous voulons gagner tous les matchs, mais d’abord gagner le premier match.”

En quittant l’hôtel de l’équipe à Perth pour la dernière fois, un fan australien derrière les barricades a saisi sa chance pour demander à Ten Hag comment ça se passait à United. “Jusqu’ici, tout va bien”, a-t-il répondu avec un sourire.

Bien qu’il n’aurait pas pu rêver d’une meilleure introduction à la vie dans son nouveau travail, il sait que le vrai travail n’a pas encore commencé.