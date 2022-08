Le patron de Man United, Erik ten Hag, défend des dépenses de transfert record de 220 millions de livres sterling

Erik ten Hag a défendu les dépenses record de transfert d’été de Manchester United en insistant sur le fait que c’était le seul moyen de concourir pour une place dans le top quatre cette saison.

Le Néerlandais a supervisé une dépense de plus de 220 millions de livres sterling – le plus que le club ait jamais dépensé dans un seul guichet – pour faire venir Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Casemiro, Antony et Martin Dubravka.

Ten Hag affirme que l’énorme budget n’apporte pas plus de pression pour obtenir un succès immédiat et estime que les dépenses étaient nécessaires pour améliorer une équipe qui a terminé sixième de la Premier League la saison dernière.

“Si vous voulez concourir au sommet, vous n’avez pas le choix”, a déclaré Ten Hag lors d’une conférence de presse mercredi.

“Tous les clubs ont dépensé ce genre d’argent. Si vous voulez vous battre pour les quatre premières places, vous devez le faire.

“Nous avons l’ambition, surtout à long terme, de jouer pour des trophées. Il fallait le faire, je pense.

“La saison dernière, la référence n’était que de cinq transferts supérieurs à 60 millions de livres sterling et je ne sais pas combien maintenant.”

Erik ten Hag a mené Manchester United à des victoires consécutives après avoir perdu ses deux premiers matchs cette saison. Mike Hewitt/Getty Images

Ten Hag a utilisé l’argent pour renforcer chaque domaine de son équipe avec des renforts arrivant en défense, au milieu de terrain et à l’avant.

La concurrence accrue a déjà vu Cristiano Ronaldo, Harry Maguire et Luke Shaw perdre leur place dans l’équipe pour des victoires consécutives contre Liverpool et Southampton et le patron de United a laissé entendre que c’était quelque chose qui manquait lorsqu’il a pris la relève à Old Trafford.

“C’est bien qu’il y ait de la concurrence”, a-t-il ajouté.

“Je pense que c’est naturel dans un club de haut niveau – cette situation doit être là. Vous devez pousser les joueurs au plus haut niveau. Je suis sûr qu’ils en sont également satisfaits.

“Nous avons besoin de joueurs. Vous ne pouvez pas couvrir tous les matchs avec les mêmes joueurs. Vous devez le gérer.

“De qui vous avez besoin pour certains jeux, pour les garder en forme et aussi pour les garder en forme.

“Maintenant, nous avons cette opportunité de choisir et j’ai de la chance d’avoir cette situation. Nous avons créé cette situation, alors bravo je dirais.”

Pendant ce temps, Ten Hag dit que Ronaldo est “heureux” de rester à Old Trafford cette saison.

Ronaldo, qui a été utilisé comme remplaçant lors des deux derniers matchs, a été lié à un départ, mais devrait rester à Old Trafford jusqu’en janvier au moins.

“Dès le début, nous avons dit que nous avions planifié avec lui”, a déclaré Ten Hag.

“Nous sommes heureux avec lui, il est heureux d’être ici et nous voulons faire de la saison un succès ensemble.

“Nous sommes tous sur une même page. Vous pouvez voir à l’entraînement qu’il est clair qu’il a les capacités. Il s’intégrera parce que … je n’ai pas à expliquer parce que c’est un grand joueur. Il s’intégrera dans tous les systèmes ou tous les styles.”