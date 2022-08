Le patron de Man United, Erik ten Hag, apprend que ses stars médiocres sont loin d’être les meilleures de la Premier League

C’est encore cette période de l’année – vous avez fait votre repêchage fantastique de Premier League et vérifiez maintenant quels choix ont fonctionné et lesquels vous ont laissé tomber. Si vous avez sélectionné des joueurs de Manchester United, c’est peut-être déjà le bon moment pour les déplacer.

La douloureuse réalité pour les supporters de United et les managers de fantasy en ce moment est qu’aucun membre de l’équipe d’Erik ten Hag ne serait sur le point de faire un meilleur onze de Premier League. Et cela ne changera pas si United réussit à effectuer l’un des transferts les plus surprenants de l’été – n’importe quel été – en signant l’attaquant Marko Arnautovic de Bologne.

La défaite 2-1 de dimanche à Old Trafford contre Brighton & Hove Albion a été un départ désastreux pour Ten Hag lors de son premier match de compétition en tant que manager de United. L’ancien entraîneur de l’Ajax aura su qu’il relevait un grand défi lorsque, plus tôt cet été, il est devenu le cinquième poste de direction permanent depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013, mais la manière de la défaite de Brighton aura été une confrontation avec la réalité. .

Ten Hag a vu de première main que des équipes telles que Brighton, sans même la moitié de la puissance financière et de la puissance historique de United, peuvent déjouer et surpasser un club avec une telle richesse apparente simplement en étant astucieux et stratégique sur et en dehors du terrain. Mais avec United, cela revient toujours aux joueurs parce qu’ils ne sont tout simplement pas assez bons, et cette baisse de qualité remonte à avant que Ferguson ne démissionne.

Cela dit, lorsque Ferguson a pris sa retraite après avoir guidé United vers un 20e titre de champion, plus de la moitié de son équipe en aurait fait un meilleur onze de Premier League. Manchester City et Chelsea auraient également eu quelques joueurs chacun, mais David de Gea, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Patrice Evra, Michael Carrick, Wayne Rooney et Robin van Persie auraient tous gagné une place parmi les joueurs exceptionnels. Équipe de Premier League de la saison 2012-13.

Tout au long des 20 premières années de la Premier League, cela aurait été une histoire similaire. United n’a peut-être pas toujours dominé le meilleur XI, mais ils auraient au moins eu deux ou trois joueurs. Si vous deviez répéter cet exercice maintenant, combien d’équipes devriez-vous sélectionner avant qu’un joueur de United ne soit sélectionné ? Le meilleur XI de Premier League de 2022-23 serait dominé par les joueurs de City et de Liverpool. Vous pourriez faire valoir que Harry Kane de Tottenham Hotspur est le seul outsider, mais le capitaine anglais pourrait devoir accepter une place dans le deuxième XI en raison des affirmations d’Erling Haaland et de Mohamed Salah.

Le deuxième XI serait à nouveau composé des joueurs de City et de Liverpool qui n’ont pas fait partie du premier XI, avec peut-être Kane et Son Heung-Min ajoutés.

Le troisième XI ? Probablement plein de joueurs de Tottenham, Chelsea et Arsenal, avec Declan Rice de West Ham United ancrant le milieu de terrain comme une sélection rare en dehors des soi-disant Big Six.

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a hérité d’une équipe pleine de médiocrité. LINDSEY PARNABY/AFP via Getty Images

Ce qui nous amène au quatrième meilleur XI de Premier League, et probablement où Bruno Fernandes ou Christian Eriksen – et peut-être même Cristiano Ronaldo – trouveraient une place aux côtés des joueurs de City et de Liverpool qui n’ont pas fait partie des trois premières équipes. La baisse de but de De Gea depuis 2013 ne le verrait nulle part près de l’un des 10 meilleurs onze, tandis que le reste de l’équipe de Ten Hag est soit si faible en confiance – Harry Maguire, Marcus Rashford, Jadon Sancho – ou manque de top- niveau qualité – Scott McTominay, Fred, Diogo Dalot – qu’ils ne seraient pas en lice non plus.

C’est évidemment un exercice fantaisiste basé uniquement sur l’opinion et tout le monde aura un avis différent, mais ce qui est clair, c’est que Manchester United n’a plus les meilleurs joueurs. Ils sont bourrés de médiocrité et peinent même à se débarrasser de ceux qui ne sont plus à la hauteur, comme Phil Jones, Aaron Wan-Bissaka et Eric Bailly. C’est probablement une évidence compte tenu des performances du club et du manque de trophées ces dernières années, mais c’est aussi un point important sur la façon dont l’équipe a été dirigée dans l’ère post-Ferguson.

United mettrait toujours au défi de signer les meilleurs joueurs. Ils ne les obtiendraient pas toujours, Alan Shearer, Ronaldinho et Eden Hazard étant trois des joueurs les plus en vue à rejeter un transfert à Old Trafford, mais ils avaient l’ambition de les poursuivre et, le plus souvent, ils ont battu un grand rival pour signer un Ferdinand, un Rooney ou un Van Persie.

Romelu Lukaku était probablement le dernier joueur de haut niveau que United a signé devant un rival du Big Six, l’attaquant d’Everton rejetant Chelsea pour déménager à Old Trafford en 2017. Depuis lors, un échec à conclure l’accord a vu United manquer le aime Haaland, Jude Bellingham, Darwin Nunez et, potentiellement cet été, Frenkie de Jong.

Rejoindre United est désormais considéré comme une décision risquée par les meilleurs joueurs. Pourquoi aller à Old Trafford alors que le club est dans un tel état de flux, avec des fans qui protestent contre les propriétaires et l’armoire à trophées qui commence à prendre la poussière ?

C’est le défi auquel est confronté Ten Hag. Il doit non seulement construire une équipe gagnante, mais faire du club une proposition attrayante pour les nouveaux joueurs. Mais il y a longtemps et il est difficile de prédire quand United aura à nouveau un joueur dans le Premier League Best XI.