Le patron de Man United décrit les plans de Ronaldo

Erik ten Hag refuse de mettre de côté un Cristiano Ronaldo instable

Le nouveau patron de Manchester United, Erik ten Hag, a de nouveau déclaré que Cristiano Ronaldo était au cœur de ses plans pour la saison à venir, alors même que de nouvelles rumeurs émergent selon lesquelles la star portugaise cherche une stratégie de sortie d’Old Trafford.

Ronaldo a été fortement lié à un transfert hors du club après avoir échoué à sécuriser le football de la Ligue des champions à la suite d’une désastreuse campagne 2021-22 co-écrite par Ole Gunnar Solskjaer et, après lui, Ralf Rangnick.

Il a été rapporté que Ronaldo avait demandé au club d’accepter toutes les offres raisonnables pour ses services, son agent Jorge Mendes aurait approché plusieurs des plus grands clubs européens pour offrir les services de son client – bien que beaucoup d’entre eux aient exclu de signer le contrat de 37 ans. ancien joueur, qui touche toujours l’un des salaires les plus élevés du football européen.

Cependant, le marché de Ronaldo n’est clairement pas aussi robuste qu’il aurait pu l’être autrefois.

Un par un, les meilleurs clubs ont commencé à se distancer des mouvements du meilleur buteur de tous les temps du football international.

Chelsea, le Bayern Munich, Manchester City, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et peut-être quelques autres, par des mots ou des actes, ont tous exclu de faire venir un joueur avec une capacité de but prodigieuse – de peur, pense-t-on, d’inciter à un malaise similaire qui affecté le vestiaire de Manchester United la saison dernière.

Cela a présenté au joueur et à ses employeurs une vérité inconfortable : Ronaldo pourrait bien être à Manchester United la saison prochaine. Et ce serait contre sa propre volonté.

Publiquement, United et Ten Hag font preuve de courage malgré les suggestions selon lesquelles le style de jeu de Ronaldo est maladroit par rapport à la nouvelle philosophie que le Néerlandais veut insuffler à son équipe.

Son équipe de l’Ajax était connue pour son pressing extrême de l’avant ; un attribut dont cette version vintage de Ronaldo n’est tout simplement pas équipée, mais dans le cadre d’une campagne médiatique cette semaine lors d’une tournée de pré-saison avec son club Ten Hag n’a pas tardé à contester ce récit.

“Cristiano est capable de [pressing from the front]», a déclaré Ten Hag au Guardian. “Dans sa carrière, il a tout montré.

“J’ai défini ma demande. Nous voulons jouer d’une certaine manière. Un joueur de haut niveau peut contribuer et Ronaldo est un joueur de premier plan absolu dans notre équipe.

“Les joueurs dictent votre façon de jouer. Surtout les joueurs qui marquent des buts parce qu’ils sont extrêmement importants pour une équipe. Vous construisez votre équipe autour d’eux.”

Que ces déclarations contredisent ou non ce qui se passe réellement dans les coulisses reste une question importante. Est-ce que Ronaldo et ses représentants continuent de s’agiter pour un départ, et si oui, comment cela interagit-il avec les plans de Ten Hag pour la saison prochaine ?

Ronaldo, ou plus succinctement, ses 24 buts de la dernière campagne, devront être remplacés – ou à tout le moins adressés – mais le voile d’incertitude persistant qui entoure le joueur menace clairement de saper l’atmosphère du nouveau monde courageux de Ten Hag dans le moitié rouge de Manchester.

Ronaldo ne semble pas encore avoir donné sa véritable bénédiction au nouveau régime, et Ten Hag a confirmé qu’il n’avait pas encore tenu de véritable sommet avec le joueur sur son avenir – quel qu’il soit, ou où que ce soit.

Le Néerlandais a offert une réponse simple mais révélatrice lorsqu’on lui a demandé s’il avait parlé avec Ronaldo alors qu’il était absent des plans de pré-saison du club en Australie.

“Le même statut que la semaine dernière à Bangkok,” il a dit. “Pas de changement.”

Mais le changement est en effet survenu à Old Trafford – et on ne sait toujours pas si Ronaldo en fera partie.