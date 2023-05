Le patron de Man City, Pep Guardiola: victoire en Premier League exceptionnelle mais nous devons gagner la Ligue des champions pour être formidables | Nouvelles du football

Le patron de Man City, Pep Guardiola, a décrit les réalisations de son équipe comme « exceptionnelles » et « extraordinaires » après avoir célébré la victoire d’un cinquième titre de Premier League en six ans, mais a admis qu’ils devraient continuer à remporter la Ligue des champions pour être considérés parmi les plus grands.

La défaite d’Arsenal contre Nottingham Forest samedi a permis à City de remporter un troisième titre consécutif, et ils ont scellé l’exploit avec style en battant Chelsea 1-0 pour leur 12e victoire consécutive en championnat.

City espère que la Premier League prouvera le match aller d’un triplé, avec les finales de la FA Cup et de la Ligue des champions qui suivront le mois prochain. Ils affronteront United en finale de la FA Cup le 3 juin avant de rencontrer l’Inter Milan une semaine plus tard alors qu’ils poursuivent une première couronne en Ligue des champions.

Guardiola, qui a remporté la compétition européenne à deux reprises en tant que manager de Barcelone, a déclaré : « Une cinquième Premier League en six ans, sept en 12, je ne pouvais pas imaginer en gagner cinq en six.

« J’ai le sentiment que nous avons fait quelque chose d’exceptionnel. C’est quelque chose d’extraordinaire. Les gens savent à quel point c’est exceptionnel.

« Mais pour être considéré comme l’un des plus grands, nous devons gagner la Ligue des champions, sinon ce n’est pas complet.

« Vous devez gagner en Europe, en Ligue des champions, pour être considéré comme l’une des meilleures équipes comme Manchester United ou Liverpool, mais il est également injuste de dire que si vous ne la gagnez pas, la Premier League n’a pas de sens. »

Les Premier Leagues sont spéciales. La saison dernière était plus spéciale pour la façon dont le jeu était, mais c’est toujours si difficile de le gagner. Chaque fois, cela semble plus difficile.

Il a ajouté: « Bien sûr, cela a du sens, bien sûr que c’est important. C’est tous les jours, toutes les semaines. Ce club a remporté cinq des six derniers mais six des 10 derniers et sept des 12 derniers. C’est incroyable.

« Il peut être injuste que vous ayez besoin de gagner la Ligue des champions pour donner du crédit et de la valeur à ce que vous avez fait, mais nous devons l’accepter. C’est bien.

« Il y a longtemps, les gens ne disaient pas que je devais venir ici et gagner la Ligue des champions mais après ce que nous avons fait, je sais que ce ne sera pas complet si je ne gagne pas la Ligue des champions, si nous ne gagnons pas la Ligue des champions Ligue.

« Mais parfois, s’entraîner avec cette pression est si agréable. C’est nécessaire. Nous nous sommes beaucoup parlé, [saying] Nous devons le faire.

« En même temps, si le club continue comme ça, tôt ou tard on le fera. Mais on est là donc il faut essayer. »

Roy Keane et Jamie Redknapp ont fait l'éloge de ce que Pep Guardiola a accompli jusqu'à présent dans sa carrière de manager et ont discuté de l'héritage qu'il laissera.



« Arsenal nous a poussés à nos limites »

Image:

Le défi du titre d’Arsenal s’est terminé samedi à Nottingham Forest





Guardiola a également insisté sur le fait que le dernier succès de Manchester City en Premier League ne devrait pas être déprécié par des suggestions qu’Arsenal « l’a mis en bouteille » dans le rodage.

Les Gunners avaient mené City de huit points pas plus tard que le mois dernier, mais leur forme les a abandonnés à un stade crucial.

Guardiola, cependant, a rendu hommage à l’équipe de son ancien assistant Mikel Arteta après que City a célébré son triomphe avec une victoire 1-0 sur Chelsea dimanche.

Guardiola a déclaré: « Il y a une tendance à sous-estimer. Ce sont des gagnants.

Image:

Pep Guardiola célèbre avec le trophée de la Premier League





« Nous avons poussé Arsenal mais ils sont exceptionnels. Ils devraient être fiers d’où ils viennent. Ils doivent le soutenir, c’est la réalité, mais pour moi, ils sont gagnants.

« Ils m’ont beaucoup fait réfléchir à ce que je devais faire pour les battre, et ils nous l’ont fait. Notre acharnement à ne pas abandonner, et avoir le sentiment qu’il fallait gagner sinon ce ne serait pas possible, nous a beaucoup aidés. .

« Avec la relation que j’ai avec Mikel – félicitations pour ce qu’ils ont fait. Il les a ramenés à ce qu’était Arsenal dans le passé.

« Semblable à Liverpool lors des saisons précédentes, ils nous ont amenés à nos limites. »

« Si Arsenal avait soutenu le rythme, cela aurait été presque impossible » Le patron de Man City, Pep Guardiola, sur la poursuite d’Arsenal dans la course au titre de Premier League: « Arsenal a marqué 50 points au match aller. S’ils avaient maintenu ce rythme, il aurait été presque impossible de rattraper leur retard. Nous pensons juste, ‘Ok, nous devons les pousser et attendre s’ils perdent quelques points’, et ils nous l’avons fait. « Nous avons toujours pensé que nous devions essayer quand ils devaient nous rendre visite ici pour être proches d’eux. Après cela, ce furent des matchs difficiles contre Fulham, West Ham et Everton, au milieu des matchs de la Ligue des champions, en demi-finale de la FA Cup. Nous avons eu de nombreux matchs et on ne sait jamais comment nous allons réagir, mais l’équipe était exceptionnelle. »

Walker : Nous n’avons pas encore fini

Le défenseur de Manchester City, Kyle Walker, identifie la victoire de son équipe contre Liverpool après la Coupe du monde comme le moment où il pensait pouvoir continuer et remporter le titre.



Pendant ce temps, les stars de Manchester City ont salué le club comme « imparable » et l’une des meilleures équipes de l’histoire de la Premier League.

Le défenseur Kyle Walker a déclaré à Sky Sports: « De toute évidence, chacun est un moment très spécial. Je pense que pour ne pas être assis au sommet de la ligue aussi longtemps que nous l’étions, je pense que c’était 11 points à un moment donné, alors venez ensuite revenir juste besoin d’une victoire sur l’un des trois matchs, c’est génial.

« Ce groupe de gars est sans pareil. Ce sont des professionnels, ce sont des gagnants, et je pense que c’est ainsi que nous traversons la ligne plus souvent qu’autrement. Mais nous n’avons pas fini. Nous avons la FA Cup contre nos rivaux amers Manchester United et ensuite nous avons la finale de la Ligue des champions. »

Les joueurs de Manchester City célèbrent leur titre dans leur vestiaire après une victoire 1-0 contre Chelsea à l'Etihad.



Interrogé sur la possibilité que son équipe remporte le triplé, Walker a ajouté: « Ce serait fantastique, mais il y a beaucoup de football à jouer avant que nous puissions commencer à parler du triplé.

« Nous avons deux finales massives. Je pense, juste pour ce club et ce groupe de gars avec qui je suis impliqué depuis six ans, dire que nous sommes là-haut avec l’une des plus grandes équipes de Premier League de tous les temps , je pense que nous devons aller en conquérir une partie.

« Pour aller chercher ça, je pense que nous pouvons vraiment marquer notre marque en étant l’une des plus grandes équipes de tous les temps en Premier League. »

« Nous nous sentons imparables »

Jack Grealish de Manchester City célèbre son deuxième titre de Premier League avec le club, mais dit que cette saison signifie plus parce qu'il s'est senti de retour à son état normal en tant que joueur.



Jack Grealish a été un joueur clé dans leur récente série de victoires, et il a déclaré à propos de son deuxième titre de Premier League : « Évidemment, c’est différent. Pour moi personnellement, j’ai l’impression que cette année, j’ai joué un rôle beaucoup plus important.

« Je me sens bien dans ma peau, je me sens confiant, de retour à mon moi normal et à ce que je savais que je pouvais faire. »

Lorsqu’on lui a demandé si City se sentait invincible, l’attaquant anglais a ajouté: « C’est fou parce que j’ai parlé à certains des gars il n’y a pas longtemps et j’ai dit: » Imaginez si quelqu’un vous aurait dit de gagner la ligue, vous devez aller gagner 12 matchs d’affilée ?’

« Je ne dis pas que je ne pensais pas que nous pouvions le faire, mais cela allait être difficile. Nous avons tellement de talent dans cette équipe et je pense qu’en ce moment, nous nous sentons imparables. »

Le milieu de terrain de Manchester City Kalvin Phillips insiste sur le fait que son manque de temps de jeu a été difficile pour lui cette saison, tout en admettant également prier pour que Leeds reste debout.



Haaland : Pas un mauvais départ | De Bruyne : Je veux gagner plus

Erling Haaland a retardé son interview d'après-match pour célébrer sa victoire au titre avec les fans de Manchester City.



C’était un premier titre pour la machine à buts Erling Haaland, qui a déclaré: « (C’est) un rêve. Je ne sais pas quoi dire. C’est juste irréel et je suis tellement heureux. Ce sont des souvenirs dont je me souviendrai pour le reste de ma vie. Nous nous sommes battus si fort.

« Première saison, 36 buts jusqu’à présent, trophée de Premier League et deux finales restantes – ce n’est pas un mauvais début. »

Kevin De Bruyne est maintenant un habitué des titres remportés avec City, et il a ajouté : « Vous travaillez 11 mois pour voir ça. C’est une journée à célébrer avec les fans et la famille. C’est incroyable.

Kevin De Bruyne dit que Manchester City travaille dur tous les jours pendant 11 mois pour vivre des expériences comme celle-ci et ils en veulent toujours plus.



« Les gens s’attendent à ce que nous gagnions beaucoup, mais nous travaillons tous les jours pour cela. Les gens sacrifient beaucoup pour l’équipe. C’est plus difficile physiquement que mentalement parce qu’il faut y aller et y aller encore.

« Je suis ici depuis huit ans. C’est ma maison et les moments incroyables continuent à arriver. Nous essayons juste de faire de notre mieux. Je veux juste faire de mon mieux et jouer un bon football. Je veux gagner plus et continuer.

« C’est maintenant pour deux matchs que nous devons nous préparer. »

Les matchs restants de Man City

Le 24 mai: Brighton (A) – Premier League, coup d’envoi à 20h, en direct Sports du ciel

28 mai : Brentford (A) – Premier League, coup d’envoi 16h30

3 juin : Manchester United (N) – Finale de la FA Cup, coup d’envoi à 15h

10 juin : InterMilan (N) – Finale Ligue des Champions, coup d’envoi 20h