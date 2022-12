Le patron de Man City, Pep Guardiola, sur la forme physique de Kalvin Phillips: “Il n’est pas blessé, il est arrivé en surpoids” | Nouvelles du football

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, affirme que le milieu de terrain anglais Kalvin Phillips est revenu de la Coupe du monde “en surpoids” et “pas en bonne condition pour s’entraîner”.

La signature estivale de Leeds n’avait fait que quatre apparitions de remplacement cette saison en raison d’une blessure à l’épaule et était initialement un doute pour faire de Gareth Southgate Équipe d’Angleterre.

Alors que les coéquipiers anglais de Phillips, John Stones, Phil Foden et Jack Grealish, ont tous fait des apparitions lors de la victoire 3-2 de la Coupe Carabao de Man City contre Liverpool au stade Etihad, le milieu de terrain, qui a joué 40 minutes en deux matches de remplacement au Qatar, était une omission surprise de l’équipe.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Phillips n’était pas en bonne forme pour jouer contre Liverpool, Guardiola a déclaré: “Il n’est pas blessé. Il est arrivé en surpoids. Je ne sais pas [why].

“Il n’est pas arrivé en condition de faire des entraînements et de jouer.”

Un journaliste a poursuivi en demandant : “Mais il est parti en Angleterre, avec des nutritionnistes, etc… ?”

Phillips n’a joué que 40 minutes pour l’Angleterre au Qatar





Guardiola a répondu: “Non, non, non, non. Absolument. C’est pourquoi il ne peut pas jouer. Quand il sera prêt, il jouera, car nous avons besoin de lui, nous avons beaucoup besoin de lui.”

Lorsqu’on lui a demandé si c’était décevant, Guardiola a ajouté : “C’est une conversation privée avec Kalvin.”

Guardiola est également privé d’une autre star de la Coupe du monde, bien que pour des raisons un peu plus légitimes après s’être blessé aux ischio-jambiers lors de son dernier match contre le Portugal au Qatar.

“Ruben Dias est blessé. Ruben a un ischio-jambier depuis le dernier match de la Coupe du monde et il est absent”, a-t-il ajouté.

Quelle est la prochaine étape pour Man City ?

Manchester City reprend sa campagne de Premier League avec un voyage à Leeds, l’ancienne équipe de Phillips, le 28 décembre ; coup d’envoi 20h.

Les quelques semaines chargées de Man City…

Image:

Les joueurs de Manchester City célèbrent après le but de Riyad Mahrez contre Liverpool





28 décembre : Leeds United (A) – coup d’envoi 20h (Premier League)

– coup d’envoi 20h (Premier League) 31 décembre : Everton (H) – coup d’envoi 15h (Premier League)

– coup d’envoi 15h (Premier League) 5 janvier : Chelsea (A) – coup d’envoi à 20h, en direct Sports du ciel (Première ligue)

– coup d’envoi à 20h, en direct Sports du ciel (Première ligue) 8 janvier : Chelsea (H) – coup d’envoi 16h30 (FA Cup)

– coup d’envoi 16h30 (FA Cup) 10 janvier : Southampton (A) – 19h45 (Coupe Carabao)

– 19h45 (Coupe Carabao) 14 janvier : Manchester United (A) – coup d’envoi 12h30 (Premier League)

– coup d’envoi 12h30 (Premier League) 19 janvier : Tottenham (H) – coup d’envoi 20h (Premier League)

– coup d’envoi 20h (Premier League) 22 janvier : Loups (H) – coup d’envoi 14h (Premier League)

Jeudi 5 janvier 18h30



Coup d’envoi 20h00





Pep : Rico Lewis est prêt pour une “grande décennie”

Image:

Rico Lewis, qui a marqué pour Man City contre Séville en Ligue des champions plus tôt dans la saison, a produit un autre affichage accrocheur lors de la victoire contre Liverpool





Pendant ce temps, Guardiola pense que Manchester City a déniché une star pour les 10 prochaines années dans l’arrière droit adolescent Rico Lewis.

Le diplômé de l’académie de 18 ans a saisi sa dernière opportunité en équipe première en produisant une belle démonstration lors de la victoire acharnée de City sur ses rivaux Liverpool.

Cela est venu après que Lewis ait marqué lors de son premier départ senior contre Séville en Ligue des champions au début du mois dernier et était sa septième apparition de la saison au total.

“J’ai le sentiment que sans lui, nous ne pourrions pas jouer comme nous avons joué”, a déclaré le manager de City Guardiola qui, avec Kyle Walker et Joao Cancelo venant tout juste de rentrer de la Coupe du monde, n’a eu aucun scrupule à lancer Lewis dans ce qui s’est avéré une haute intensité. rencontrer.

“Je suis absolument très impressionné, pour un jeune âge, par la façon dont il a joué contre une vraie, vraie équipe senior.

“Il ne s’agit pas d’intelligence avec le ballon, mais sans elle.

“Nous avons eu le privilège d’annoncer presque que ce gars va prendre une grosse décennie, sera un joueur absolument incroyable pour Manchester City dans les prochaines années parce qu’il est si intelligent, si humble. Il comprend tout en une seconde et applique tout.

“Il est tellement intelligent. Nous avons un arrière droit incroyable avec nous pour les prochaines années.

“Il joue toujours bien, mais pas (seulement) contre Liverpool. Liverpool est spécial, avec (Darwin) Nunez, (Mohamed) Salah, Thiago (Alcantara) et (Andy) Robertson à ses côtés.

“Il a 18 ans et sa façon de jouer était exceptionnelle. Il était l’homme du match.”