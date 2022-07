Le patron de Man City, Pep Guardiola, soutient Erling Haaland après des débuts décevants dans la défaite de Community Shield

Pep Guardiola a déclaré qu’Erling Haaland prouverait sa valeur à Manchester City et montrerait sa “qualité incroyable” après que la signature estivale de 60 millions d’euros ait été éclipsée par Darwin Nunez de Liverpool lors d’une défaite 3-1 du Community Shield à Leicester.

Haaland, l’un des jeunes talents les plus excitants du jeu, n’a touché le ballon que 14 fois en 90 minutes et a raté une belle occasion de marquer dans le temps d’arrêt. En revanche, la signature de 75 millions d’euros Nunez en a marqué un et a enregistré une passe décisive lors d’une sortie de remplacement de 31 minutes pour l’équipe de Jurgen Klopp.

Mais malgré le faux départ de Haaland lors de son premier match dans le football anglais, le manager de City Guardiola a déclaré qu’il n’avait aucune inquiétude quant à la capacité de l’international norvégien à réussir au club.

“Il [Haaland] a eu des occasions, deux ou trois en première mi-temps et une à la fin”, a déclaré Guardiola. “Il s’est beaucoup battu, a fait les mouvements. C’est bien pour lui de voir la réalité d’un nouveau pays, d’une nouvelle ligue, mais il était là.

“Il n’a pas marqué. Un autre jour, il marquera. Il a une qualité incroyable là-dessus et il le fera. Il a un sens incroyable.

“Il va beaucoup nous aider – il a eu des occasions, il était là. Rien n’a changé.”

L’échec de Haaland dans les phases finales, lorsqu’il a frappé la barre à six mètres, a provoqué une acclamation sarcastique des supporters de Liverpool et a incité le joueur de 22 ans à se moquer des médias sociaux.

Erling Haaland réagit lors de la défaite de Manchester City contre Liverpool dans le Community Shield. Matthew Ashton – AMA/Getty Images

Mais Guardiola a déclaré qu’il ne serait pas affecté par la miss

“Il est fort”, a déclaré Guardiola. “Une autre fois, il le mettra dans le filet, quel est le problème? C’est le football, il était là. Il a le talent, il le fera.

“C’est bon à comprendre, je ne m’inquiète pas pour ça. La réalité est que la saison est longue de 11 mois, si intense, des matchs tous les trois jours, mais il va nous aider, j’en suis sûr.”

Alors que Haaland se débattait, Nunez a connu de beaux débuts après son arrivée estivale de Benfica.

Mais le patron de Liverpool, Klopp, a exhorté les supporters à ne pas se laisser emporter par sa première apparition dans le match anglais.

“Il [Nunez] était bon, vraiment bon, et il est clair qu’il s’améliorera avec le temps”, a déclaré Klopp. “Tout le monde jugera sur ses premières touches et c’est une blague, mais nous vivons avec ça. Son impact depuis le banc était exceptionnel.

“Nous savons tous qu’ils sont une espèce spéciale, les attaquants. Ils ont tous besoin de buts et d’implications dans les buts.

“Il aurait été bien sans son but car il a créé le penalty avec sa tête et a eu une chance lorsque le gardien a réagi avec brio.

“Son objectif était la cerise sur le gâteau, brillant pour lui et c’est un très bon signe après le temps qu’il a passé avec nous.”