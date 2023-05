Le patron de Man City, Pep Guardiola, n’a montré qu’un carton jaune pour avoir attrapé le juge de touche lors du match nul de Man City à Brighton

Pep Guardiola peut peut-être s’estimer chanceux d’avoir été averti uniquement pour avoir attrapé le juge de ligne lors du match nul 1-1 de Manchester City à Brighton.

La séquence de 12 victoires consécutives des Citizens a pris fin mercredi soir alors qu’ils ont été contraints de se contenter d’un point au stade Amex.

7 Le patron de la ville, Guardiola, était furieux après que Haaland ait exclu un but tardif

7 Il a été photographié en train de saisir l’arbitre assistant Adrian Holmes Crédit : sky sports

7 Il a également mis la main sur le quatrième officiel Graham Scott Crédit : sky sports

7 Guardiola s’est excusé après s’être calmé

7 Cependant, ses actions l’ont toujours vu réservé par l’arbitre Simon Hooper

Les champions de Premier League pensaient avoir marqué un vainqueur tardif quand Erling Haaland a dirigé le centre de Cole Palmer à la 79e minute.

Cependant, le but a été marqué par l’arbitre Simon Hooper suite à l’intervention du VAR alors que les rediffusions montraient l’attaquant norvégien tirant sur le maillot de Levi Colwill.

C’était un incident similaire en première mi-temps lorsque Bernardo Silva s’est fait tirer la chemise, mais les visiteurs n’ont pas reçu de penalty.

Et il semblait que Guardiola – et son assistant Rodolfo Borell – faisaient valoir ce point sur la ligne de touche, avec le patron de City alors en train de malmener le juge de ligne Adrian Holmes.

Il s’est excusé peu de temps après avoir réalisé son erreur, mais il a tout de même écopé d’un carton jaune. L’attaquant de Fulham Aleksandar Mitrovic a été expulsé en mars pour quelque chose de similaire.

Décrivant les événements sur le commentaire de talkSPORT tels qu’ils se sont produits, Sam Matterface a déclaré: « Il y a un peu de mauvaise réaction sur la ligne de touche.

« Pep Guardiola a dû repousser son assistant Rodolfo Borell vers la première rangée de sièges, il n’est pas content du tout.

« Pep gémit à l’assistant de Brighton et Hove Albion. »

7 Guardiola a félicité le milieu de terrain de Brighton Alexis Mac Allister après le match Crédit : Getty

En référence à l’incident de Silva en première mi-temps, Matterface a fait remarquer : « Si vous donnez l’un, vous devez donner l’autre.

« Et le VAR, je pense, est une victime ici de lui [Hooper] étant incohérent, il aurait dû appeler la faute en première mi-temps, il ne l’a pas fait.

« Et puis nous en avons vu un similaire dans le second. Vous pourriez dire que le premier n’était pas clair et évident, mais il l’était clairement. »

La légende anglaise Stuart Pearce a alors fait remarquer: « Je vous dis quoi, Pep vient de mettre la main sur le juge de ligne là-bas et l’a jeté à l’écart. »

Matterface a ensuite déclaré: « Il y a eu un peu de contretemps sur cette ligne de touche.

« Ils s’échauffent beaucoup sur ce banc de Manchester City, et il a un carton jaune Pep Guardiola pour ses actions, et il continue de parler à Simon Hooper.

« Cela n’en vaut pas la peine, vous avez remporté le titre, laissez-le! Je sais que c’est un gars très compétitif, mais il y aura des fans de Manchester United et d’Arsenal qui iront maintenant, ‘donnez-leur des points pour leur comportement.’

7 Guardiola peut peut-être s’estimer chanceux de n’avoir reçu qu’un carton jaune de Hooper Crédit : Getty

« Cela n’arrivera pas, j’en ai peur, mais il est juste légèrement irrité, je pense, par le refus de ce but et il y a encore un peu de colère qui émane de la ligne de touche. »

Soulignant Guardiola puis s’excusant, Pearce a annoncé: « Je pense que Pep vient d’aller là-bas pour faire une ou deux excuses, je pense qu’il s’est rendu compte qu’il avait légèrement dépassé la marque.

« Je pense que la lutte du juge de ligne est mal vue dans ces régions. »

Ayant le dernier mot, Matterface a ensuite plaisanté: « Cet assistant a l’air très pratique aussi, n’est-ce pas? Il a des muscles du dos incroyables. »

Guardiola a été interrogé sur son carton jaune lors de son entretien avec Sky Sports, où il a déclaré: « Je me plaignais du refus du but. »

Commentant le but refusé de Haaland, il a déclaré: « Regardez-le. Regardez-le, si c’est une faute, chaque action d’Erling est une faute. »