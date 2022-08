Le patron de Man City, Pep Guardiola, dit que Bernardo Silva “aime beaucoup Barcelone” mais veut qu’il reste

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, continue de laisser la porte ouverte à Bernardo Silva pour rejoindre Barcelone malgré les faibles chances d’un transfert au Camp Nou pour le milieu de terrain ce mois-ci.

Guardiola a malicieusement plaisanté en disant que Silva aimait Barcelone et a déclaré que même s’il voulait qu’il reste, il ne voulait pas de joueurs mécontents à City.

“Je ne suis personne à qui dire au Barca d’oublier [signing] Bernard“, a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse après que City ait fait match nul 3-3 avec le Barça au Camp Nou lors d’un match amical mercredi.

“Nous voulons qu’il reste avec nous, mais je ne veux personne qui ne soit pas content. La première chose serait que les clubs parviennent à un accord, mais il n’y a pas eu d’offre pour lui ces deux dernières années.

“Je ne veux pas qu’il parte, c’est un joueur exceptionnel et une personne formidable… et il ne reste que sept ou huit jours [in the window] et il faudrait se tourner vers le marché des transferts. Je veux qu’il reste.

“Cela dit, c’est vrai que Bernardo aime beaucoup Barcelone.”

Assis aux côtés de Guardiola, l’entraîneur du Barca Xavi Hernandez a été invité à signer Silva.

“Qui n’aime pas Bernardo Silva?” il a répondu. “Et [Kevin] De Bruyne, [Erling] Haaland, quelle équipe… mais [Bernardo] est un joueur très important pour City, quelqu’un qui fait la différence.

“J’aime la façon dont il joue parce qu’il y a beaucoup de joueurs comme lui, mais [a move] dépend de la ville.”

Le PDG de la ville, Ferran Soriano, avait auparavant été moins favorable à un transfert tardif du Barça, la fenêtre de transfert devant se fermer le 1er septembre.

Le pilier de la ville, Bernardo Silva, a été lié à un déménagement à Barcelone tout l’été. Peter Powell/Images PA via Getty Images

“Le marché se ferme”, a-t-il déclaré à TV3. “Il n’y a pas d’affaire Bernardo Silva et il n’y en a pas eu.”

Silva lui-même a déclaré à ESPN ce mois-ci que son avenir était incertain. C’est le deuxième été consécutif qu’il est prêt à quitter City.

Cependant, la situation financière du Barça rend tout accord difficile. Ils n’ont pas encore enregistré la signature de 55 millions d’euros Jules Koundé en raison de la réglementation financière de LaLiga et pour ce faire, ils doivent d’abord passer à d’autres joueurs.

Cela rend tout accord pour Silva, qui coûterait environ 80 millions d’euros, peu probable à ce stade de la fenêtre, City ne souhaitant pas perdre l’un de ses joueurs vedettes si tard sur le marché malgré les commentaires de Guardiola.

Silva a été acclamé par les fans du Barça lors du match amical de mercredi, qui s’est terminé 3-3 et a été organisé pour collecter des fonds et sensibiliser à la sclérose latérale amyotrophique (SLA), la forme la plus courante de maladie du motoneurone (MND), que l’ancien gardien de but et entraîneur du Barca Juan Carlos Unzue a été diagnostiqué en 2020.

Unzue a joué aux côtés de Guardiola et a travaillé dans son équipe d’entraîneurs au Camp Nou lorsque Xavi était encore joueur au club.

Une foule de plus de 90 000 personnes a assisté au match au Camp Nou, avec Pierre-Emerick Aubameyang, Frenkie de Jong et Memphis Depay tout est cadré pour l’équipe locale.

Les buts de City sont venus de Julian Alvarez, Cole Palmer et un retard Riyad Mahrez pénalité pour sauver un match nul dans le temps additionnel.