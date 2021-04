Pep Guardiola a exhorté « l’extraordinaire » Raheem Sterling à saisir sa prochaine occasion d’impressionner avant la finale de la Coupe Carabao dimanche contre Tottenham, en direct sur Sky Sports.

L’attaquant anglais n’a commencé que trois des 10 derniers matches de Manchester City alors qu’il poursuit l’argenterie sur plusieurs fronts.

Le manager Guardiola insiste sur le fait que le joueur de 26 ans n’est pas tombé en disgrâce au stade Etihad, mais que les autres joueurs sont simplement en meilleure forme.

Alors que City est toujours en lice pour trois trophées et que l’Euro 2020 approche également, Guardiola estime qu’il reste encore beaucoup de temps à Sterling pour briller cette saison.

Guardiola a déclaré: « Raheem est un joueur extraordinaire – il était, est et sera. La raison pour laquelle il n’a pas joué aussi régulièrement que les saisons précédentes est parce que Phil (Foden) et Riyad (Mahrez) sont en pleine forme. est la seule raison.

















« Mais des opportunités vont venir et il doit être prêt à montrer sa qualité, sa fraîcheur dans son esprit et à jouer avec l’incroyable force dont il dispose. »

« Que se passe-t-il avec le manager international, je ne suis pas impliqué, (mais) je veux que les joueurs incroyables que j’ai ici aillent dans leurs équipes nationales, absolument. Lui, Nathan (Ake), Eric (Garcia), John (Stones) – tous les joueurs qui sont ici, c’est un événement fantastique à jouer, les Euros.

« La qualité est là et ce n’est pas une conversation où il n’a pas confiance. Après avoir parlé avec moi, il a confiance. Les joueurs de haut niveau doivent prendre la confiance pour eux-mêmes pour dire: ‘Je vais montrer quoi Je suis ‘. C’est le seul secret. «

















La dernière apparition de Sterling a eu lieu lors de la défaite en demi-finale de la FA Cup le week-end dernier contre Chelsea à Wembley, une défaite qui a mis fin à la candidature de City pour un quadruple sans précédent.

L’inclusion de Sterling était l’un des huit changements apportés par Guardiola pour ce match, qui est intervenu trois jours seulement après le triomphe de son équipe en quart de finale de la Ligue des champions au Borussia Dortmund.

Guardiola a une énigme similaire, mais à l’envers alors que City revient au stade national pour affronter Tottenham lors de la finale de la Coupe Carabao dimanche. Ils voyagent pour affronter le Paris St Germain en demi-finale européenne à peine trois jours plus tard.

Guardiola est susceptible d’apporter de nombreux changements au cours des deux matchs, mais il est blessé par des suggestions qui pourraient indiquer un manque de respect pour les coupes nationales.

















« Quand nous avons perdu contre Chelsea, on m’a demandé si je ne me souciais pas de la compétition et cela m’offense beaucoup », a déclaré Guardiola, qui a remporté la Coupe Carabao ces trois dernières années.

« Ce que nous avons montré au cours de ces cinq années ensemble, c’est que chaque match auquel nous jouons pour gagner le match. »

City se rapproche également d’un troisième titre de Premier League en quatre ans et Guardiola estime que son équipe a remarquablement bien réussi compte tenu des circonstances difficiles auxquelles elle a été confrontée au cours de cette saison frappée par une pandémie.

















Il a déclaré: « Dix mois, 11 mois, six conférences de presse par semaine, trois matchs par semaine – c’est beaucoup, c’est trop. Je n’ai jamais vécu une année comme celle-ci.

«Nous avons commencé plus tard cette saison et nous avons terminé plus tôt, mais avec les mêmes compétitions, les mêmes matchs et les mêmes exigences pour le club et les supporters de gagner et gagner et gagner.

« Mais ce n’est pas une plainte – c’est une joie, un plaisir d’aller en finale puis d’aller à Paris pour disputer les demi-finales de la Ligue des champions. »

« C’est pourquoi je suis incroyablement impressionné par ce que les joueurs ont fait, je suis incroyablement satisfait et reconnaissant. »