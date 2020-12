Pep Guardiola prend en charge son 700e match en tant qu’entraîneur samedi – et dit qu’il veut en gérer 700 autres avant de prendre sa retraite.

Le joueur de 49 ans a franchi le cap avec des sorts scintillants à Barcelone, au Bayern Munich et à Manchester City, et a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de ralentir.

« Ouais, 700 matchs et je vais en faire 700 de plus et après cela je prendrai ma retraite », a déclaré Guardiola. «C’est tellement bon, quand vous commencez, vous ne vous attendez pas à ce qui va se passer.

«C’est bien d’avoir 700 matchs et merci à tous les joueurs et au staff, à Barcelone, au Bayern et ici.

«C’est un nombre incroyable, avec toutes les personnes que nous avons passées ensemble. J’espère que nous pourrons le faire à l’avenir. »

La ville de Guardiola accueille Fulham lors du coup d’envoi à 15 heures avec l’attaquant vedette Sergio Aguero – qui n’a joué que quatre fois cette saison – toujours mis à l’écart avec un problème de genou.

«Il n’est pas disponible ce week-end», a déclaré Guardiola. «Il s’améliore et est déjà sur le terrain avec nous à l’entraînement. Nous verrons [when he is back]. »

Raheem Sterling n’a pas commencé les deux derniers matchs de City en Premier League, mais Guardiola a insisté sur le fait que l’ailier restait un joueur clé pour lui.