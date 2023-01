Le patron de Man City, Guardiola, ne dira pas à Haaland de se calmer

Pep Guardiola a déclaré qu’il ne dira pas à Erling Haaland de se calmer sur le terrain malgré sa bataille avec le défenseur d’Everton Ben Godfrey samedi.

Haaland a parfois semblé énervé par Godfrey lors du match nul 1-1 au stade Etihad et a été réservé en première mi-temps pour un lourd défi sur Vitalii Mykolenko.

Mais Guardiola a insisté sur le fait qu’il voulait que Haaland continue d’être agressif, en particulier avant le voyage de jeudi à Chelsea.

“J’aime ça, la limite supplémentaire”, a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse mercredi. “Pas seulement lui, tout le monde. Ses comportements, vous devez toujours utiliser [your head]. Mais jouez avec cette passion. C’est nécessaire. Je préfère ça que d’être à plat. Les attaquants doivent gérer des défenseurs centraux coriaces et coriaces.

“Il est nécessaire. [Against Chelsea] il va se battre avec [Kalidou] Koulibaly et Thiago Silva. C’est toujours un grand défi et c’est pourquoi la Premier League est si spéciale.”

Erling Haaland de Manchester City pousse le défenseur d’Everton Ben Godfrey lors de leur match de Premier League. Getty Images

Haaland a déjà marqué 21 buts en championnat et 27 dans toutes les compétitions en seulement 21 matchs. Mais n’étant arrivé en Angleterre du Borussia Dortmund qu’en été, Guardiola a déclaré que le joueur de 22 ans en apprend toujours sur le physique de la Premier League.

“Je l’ai dit à plusieurs reprises, beaucoup de choses peuvent s’améliorer”, a ajouté Guardiola. “Même s’il marque des buts, ça va mais il a encore une marge pour améliorer beaucoup de choses. Bien sûr, il est jeune et il sera meilleur à l’avenir.”

Après le match nul d’Arsenal avec Newcastle mardi, City peut réduire l’écart au sommet à cinq points s’il gagne à Stamford Bridge. Manchester United s’est également rapproché après quatre victoires consécutives, mais s’exprimant mercredi, Guardiola a déclaré qu’il n’était pas d’accord pour que toute la pression et les attentes soient sur son équipe.

“L’avantage d’Arsenal et de Manchester United en ce moment est que personne n’a à gagner la Premier League avec 20 points d’avance en novembre comme Man City doit le faire, et c’est parfois un gros problème”, a-t-il déclaré. “Avec cet Arsenal qui gagne tous ses matchs et vous avez huit points de retard, cela peut arriver. Mais en même temps, je vois la façon dont nous avons joué les derniers matchs, et le sentiment est bon.

“Ce que je veux voir, c’est que nous nous battons toujours, n’abandonnez pas. Pas maintenant, jusqu’à la dernière chance, jusqu’à la dernière goutte d’eau, nous pouvons nous battre pour gagner la Premier League et le moment où nous ne pourrons pas gagner le Premier League League, nous devons être prêts à concourir la saison prochaine. C’est à ce moment-là que les équipes sont vraiment bonnes.”