Le patron de Man City, Guardiola, fait exploser ses propres joueurs et ses fans malgré sa victoire

Pep Guardiola a lancé une attaque cinglante contre son équipe de Manchester City et leurs supporters, les accusant de complaisance, après être revenu de 2-0 à la mi-temps contre Tottenham Hotspur pour s’imposer 4-2 au stade Etihad jeudi.

City regardait une troisième défaite consécutive après des buts de Dejan Kulusevski et Emerson Royal dans la période d’ouverture qui ont conduit les fans à huer leur équipe à l’intervalle.

Un superbe retour en seconde période qui a vu Riyad Mahrez marquer deux fois pour ajouter aux buts de Julian Alvarez et Erling Haaland a permis à City de remporter une victoire vitale pour réduire l’avance des leaders de la Premier League, Arsenal, à cinq points.

Mais Guardiola était encore loin d’être content après le coup de sifflet à plein temps.

“Nous concédons quatre fautes et nous ne réagissons pas”, a déclaré Guardiola à Sky Sports. “Il n’y a rien eu du ventre et des tripes, on a eu de la chance mais si on ne change pas tôt ou tard on va perdre des points.

“La passion, le feu, le désir de gagner dès la première minute [was missing]. C’est pareil que nos fans, ils sont silencieux pendant 45 minutes.

“Ils ont hué parce que nous perdons, mais peut-être que c’est la même chose que notre équipe, peut-être que nous sommes si à l’aise de gagner quatre Premier League en cinq ans. Et après avoir marqué un but, ils réagissent, mais ce n’est pas la question.”

Après une sortie de la Coupe Carabao à Southampton le 11 janvier, City a perdu 2-1 contre son rival local Manchester United en Premier League samedi, les laissant en danger d’être jetés à la dérive par Arsenal.

Guardiola a insisté sur le fait qu’ils continueraient à être à la traîne d’Arsenal à moins que son équipe ne retrouve son intensité.

Lorsqu’on lui a demandé si le feu de l’équipe s’était éteint, l’Espagnol a répondu: “Certainement, sinon nous ne concédons pas les buts que nous concédons à chaque match. Nous les donnons. Et aujourd’hui, nous avons eu de la chance, mais le lendemain, nous n’aurons pas de chance.

“Je veux que mes fans reviennent, mes fans ici. Pas mes fans à l’extérieur, ce sont les meilleurs.”

Guardiola n’en a pas fini là-bas car il a également visé les critiques qui disent que son absence de trophée européen pendant son séjour à City signifie que son record général en Angleterre, où il a remporté quatre couronnes de Premier League, n’est pas réussi.

“Nous avons eu beaucoup de succès”, a-t-il ajouté lors de sa conférence de presse ultérieure. “Les gens disent ‘non, il ne réussit pas, car il n’a pas gagné la Ligue des champions.’ Taureaux—.

“Nous avons beaucoup gagné. Dans ce pays, remporter les titres de champion d’affilée, deux fois, avec la façon dont nous avons joué, avec régularité, contre cette équipe de Liverpool? Qu’est-ce que le succès?

“J’ai beaucoup gagné. Cela signifie que chaque jour je vois des choses que vous ne voyez pas parce que vous n’êtes pas là. Je le vois.”

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.