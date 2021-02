Le défenseur du RB Leipzig, Angelino, a déclaré que Pep Guardiola avait «tué» sa confiance pendant leur séjour ensemble à Manchester City.

Angelino est devenu un membre important de l’équipe de Julian Nagelsmann alors que Leipzig cherche à remporter son tout premier titre de Bundesliga.

– Bundesliga sur ESPN +: diffusez des jeux et des rediffusions en direct (États-Unis uniquement)

Le joueur de 24 ans a récemment rejoint pour un contrat à long terme après deux périodes de prêt impressionnantes au club. Leipzig s’est séparé avec 18 millions d’euros et Angelino a contribué huit buts ainsi que 11 passes décisives en 31 apparitions dans toutes les compétitions depuis son poste d’arrière gauche.

« Il y a une grosse différence [between Guardiola and Nagelsmann]: L’un m’a donné la confiance et a joué contre moi et l’autre pas « , a déclaré Angelino aux journalistes mercredi. »[Guardiola] m’a tué. La confiance est tout pour moi. «

Angelino a rejoint Leipzig en provenance de City pour un prêt initial en janvier 2020 après n’avoir commencé que dans quatre des 24 matches de Premier League possibles au cours de la saison 2019-2020. Avant le dernier mandat, il était revenu d’une période de prêt impressionnante avec le PSV Eindhoven, mais a déclaré qu’il avait le sentiment qu’il n’avait jamais eu la chance sous Guardiola de prouver sa valeur.

« J’ai été jugé pour la pré-saison. Et puis je n’ai pas eu de chance pendant quelques mois. C’est difficile de jouer un match tous les deux mois », a-t-il déclaré.

« D’un côté, j’ai beaucoup appris de Pep mais d’un autre côté je n’ai pas joué autant que je le voulais. »

Nagelsmann, cependant, a fait beaucoup confiance à Angelino, le jouant peut-être comme l’ailier le plus élevé de la ligue et lui confiant beaucoup de responsabilités dans le jeu de construction.

« Si quelqu’un croit autant en vous et vous joue chaque semaine, vous devez le rembourser. J’espère que nous travaillerons ensemble pendant longtemps », a déclaré Angelino.