Le patron de Man City, Guardiola, à propos de l’enquête Grealish de Villa: l’équipe perd «  non professionnel, contraire à l’éthique  »

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré que quiconque divulguer des nouvelles de l’équipe avant les matchs était « contraire à l’éthique et non professionnel ».

Aston Villa a ouvert une enquête après l’annonce de la nouvelle que le milieu de terrain Jack Grealish avait été blessé à l’entraînement avant leur affrontement avec Leicester City.

Villa a également demandé à leurs joueurs de ne plus jouer au football fantastique après que certains membres de l’équipe aient retiré Grealish de leurs équipes avant la défaite à Leicester – considéré comme un indicateur que l’international anglais allait manquer.

Guardiola garde ses sélections près de sa poitrine, mais le patron de la ville a déclaré qu’il aurait une vision sombre de toute personne surprise en train de fuir des informations.

« Je sais que les joueurs jouent à ces matchs, mais je ne sais pas ce qu’est le football fantastique », a déclaré Guardiola. « Je ne l’ai jamais joué et je l’ai entendu pour la première fois dans les gros titres [on Monday]. Je ne sais pas ce que c’est.

« Parfois, il y a une sélection, et les joueurs sont amis avec des joueurs d’autres équipes et ils parlent. Parfois cela arrive. C’est contraire à l’éthique et non professionnel, mais cela peut arriver. »

Guardiola s’exprimait alors qu’il préparait son équipe pour le match de huitièmes de finale de la Ligue des champions avec le Borussia Monchengladbach mercredi. Il a remporté la compétition deux fois auparavant, alors qu’il était à la tête de Barcelone, mais n’a jamais dépassé les quarts de finale pendant quatre ans à City.

« Toutes les fois où nous sommes sortis, nous étions à un niveau élevé et si proches », a déclaré Guardiola. «Nous devons bien jouer, et le désir est là.

« Après cela, nous verrons le match retour et ensuite les quarts si nous sommes assez bons. Pas plus d’attentes que ça. »

Une remarquable série de 18 victoires a propulsé City au sommet du classement de la Premier League et a soulevé la possibilité d’un quadruple s’ils peuvent décrocher le titre, la FA Cup, la Carabao Cup et la Ligue des champions cette saison.

Ce serait un exploit sans précédent dans le football anglais, mais le milieu de terrain Ilkay Gundogan a déclaré que l’opportunité d’écrire l’histoire n’était pas dans l’esprit des joueurs.

« Ce n’est rien à quoi j’ai pensé jusqu’à ce que vous le mentionniez et rien auquel je penserai », dit-il. « Si cela doit arriver, je le prendrai. »