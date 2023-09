Le parquet de Paris a confirmé vendredi qu’une enquête préliminaire était en cours depuis 2022, et qu’un rapport Tracfin « attirant l’attention du parquet sur des opérations concernant M. Bernard Arnault et M. Sarkisov, susceptibles de caractériser des faits de blanchiment, a été été attaché à cette procédure. »

Arnault, fondateur, PDG et président de la plus grande entreprise de produits de luxe au monde et l’un des hommes les plus riches du monde, a perdu un procès devant la Haute Cour contre des enquêteurs fiscaux français en février sur la légalité d’un raid perquisitionné en 2019 au siège de LVMH. Cette perquisition concernait une enquête pour fraude fiscale liée à des activités en Belgique.

Nikolaï Sarkissov est un haut responsable de la compagnie d’assurance russe de son frère Sergueï, RESO-Garantia.

Le PDG adjoint de RESO-Garantia, Igor Ivanov, a déclaré vendredi à CNBC que ni l’entreprise ni Nikolai Sarkisov personnellement n’avaient été impliqués dans la transaction et que Sarkisov n’avait jamais rencontré Arnault.

« La transaction a été gérée par une petite unité d’investissement qui investit professionnellement dans l’immobilier européen. Elle consistait à acquérir des appartements dans un immeuble ancien à Courchevel auprès de différents propriétaires privés, en vue de les revendre ultérieurement à un promoteur une fois l’ensemble de l’immeuble acheté. « , a déclaré Ivanov dans un e-mail.

« Toutes les transactions ont été réalisées par des sociétés françaises, par l’intermédiaire de notaires français et d’avocats français de toutes parts. Il s’agissait d’une transaction immobilière habituelle. »

Il a ajouté que ni l’entreprise ni Sarkisov n’avaient reçu de demande de documents de la part des autorités françaises.

LVMH n’a pas répondu à la demande de commentaires de CNBC.