MELBOURNE, Australie – L’entraîneur de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Vlatko Andonovski, et l’attaquante Alex Morgan ont déclaré samedi qu’ils devaient être meilleurs contre la Suède en huitièmes de finale alors qu’ils mettaient derrière eux la pire performance du pays en phase de groupes de la Coupe du monde féminine.

« C’est la phase à élimination directe et il n’y a pas de place pour les erreurs, nous devons donc être prêts à faire de notre mieux dans ce match », a déclaré Andonovski.

L’USWNT n’a remporté qu’un seul de ses matchs de groupe contre le Vietnam avant de faire match nul contre les Pays-Bas et le Portugal alors qu’ils sortaient de leur groupe. Avant ce tournoi, ils n’avaient jamais gagné moins de deux matchs ni sorti du groupe avec moins de six points.

« Nous avons décomposé ce qui n’allait pas », a déclaré Morgan. « Comment pouvons-nous résoudre ce problème en possession, hors de possession – comment nous pouvons capitaliser sur les chances que nous avons devant le but, comment nous pouvons créer plus de chances, comment je peux mettre de côté les chances qui me sont données. »

Les Américains affronteront dimanche la Suède, classée n ° 3 mondiale, une équipe qui a facilement battu les États-Unis lors de la phase de groupes des Jeux olympiques de 2021 et a éliminé les États-Unis des Jeux olympiques de 2016 en quart de finale. Lors de la dernière Coupe du monde en 2019, l’USWNT a battu la Suède en phase de groupes.

« Ce qui s’est passé contre la Suède dans le passé appartient au passé », a déclaré Morgan. « Nous retirons évidemment beaucoup de choses en termes de style de jeu et comment les décomposer, mais je ne pense pas qu’il y ait des sentiments envers les matchs que nous avons joués contre eux dans le passé que nous apportons demain. «

Les É.-U. seront sans la milieu de terrain Rose Lavelle, qui a commencé le tournoi avec une restriction de minutes, en tant que remplaçante lors des deux premiers matchs des É.-U. Andonovski avait déclaré que Lavelle avait changé les matchs à son arrivée, mais après avoir commencé et reçu un deuxième carton jaune lors du dernier match de la phase de groupes, elle ne serait pas éligible pour jouer contre la Suède.

Andonovski a déclaré que Savannah DeMelo et Ashley Sanchez peuvent intervenir dans ce rôle de milieu de terrain offensif, mais il a refusé de dire qui prendrait sa place, disant « nous devrons voir ce qui conviendra le mieux au plan de match que nous avons. »

« Rose est une excellente joueuse – l’une des meilleures joueuses du monde – et ne pas l’avoir va certainement changer certaines des façons dont nous allons aborder le jeu », a déclaré Andonovski. « En même temps, nous avons une excellente liste de joueurs qui sont ici pour une raison, pour des moments comme celui-ci et qui sont prêts à intervenir. »