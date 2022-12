Le patron de l’USMNT, Gregg Berhalter, intéressé par les options de club européen dans le cadre d’une nouvelle discussion sur le contrat

DOHA, Qatar – Le manager de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Gregg Berhalter, devrait entamer des discussions sur un nouveau contrat avec la Fédération américaine de football, ont déclaré des sources à ESPN.

Une source a reconnu qu’il était encore très tôt dans le processus, et d’autres sources ont indiqué qu’il y avait un intérêt de la part de Berhalter à explorer les options de club européen.

Les États-Unis viennent de terminer une Coupe du monde au cours de laquelle ils ont terminé deuxièmes du groupe B pour atteindre les huitièmes de finale, où ils se sont inclinés 3-1 contre les Pays-Bas. Après le départ de l’équipe américaine, Berhalter a déclaré qu’il avait besoin de temps pour “décompresser” avant de décider de son avenir, mais l’USSF est prête à entamer des pourparlers sur un nouveau contrat. L’accord existant de Berhalter expire à la fin de l’année, et l’USSF a prévu un camp de janvier qui sera en grande partie composé de joueurs nationaux et se terminera par des matches amicaux contre la Serbie le 25 janvier et un autre contre la Colombie trois jours plus tard.

Berhalter a été embauché le 2 décembre 2018 à la suite de l’échec de l’équipe américaine à se qualifier pour la Coupe du monde 2018. Sa plus grande tâche consistait à reconstruire une équipe avec de jeunes joueurs, et il a atteint cet objectif en intégrant Tyler Adams, Weston McKennie et Timothy Weah dans une équipe qui comptait déjà Christian Pulisic dans ses rangs. Il a également recruté avec succès les doubles nationaux Sergino Dest et Yunus Musah, qui ont tous deux joué un rôle important lors de la Coupe du monde.

Après quelques difficultés au début, les équipes de Berhalter ont pris leur rythme à partir de l’été 2021, remportant la couronne inaugurale de la Concacaf Nations League ainsi que la Gold Cup de cette année-là, battant le Mexique à deux reprises. Les qualifications pour la Coupe du monde se sont avérées plus difficiles, mais les États-Unis ont finalement fait le travail, remportant la troisième et dernière place de qualification automatique contre le Costa Rica au différentiel de buts.

Gregg Berhalter a joué professionnellement en Europe. (Photo de Mauricio Salas/Jam Media/Getty Images)

Au total, le record de Berhalter avec les États-Unis est de 37-11-12. Il a auparavant dirigé le Columbus Crew en MLS de 2014 à 2018, ainsi que l’équipe suédoise Hammarby de fin 2011 à 2013.

En tant que joueur, Berhalter a connu une carrière de 17 ans qui l’a vu jouer pour les équipes néerlandaises Zwolle, Sparta Rotterdam et Cambuur Leeuwarden. Il a passé une saison solitaire du côté anglais de Crystal Palace avant de déménager en Allemagne avec Energie Cottbus et 1860 Munich, puis de conclure sa carrière avec le LA Galaxy.

Au niveau international, Berhalter a représenté les États-Unis 44 fois et a fait partie des équipes de la Coupe du monde lors des Coupes du monde 2002 et 2006.