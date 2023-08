Le patron de l’USMNT, Berhalter, admet ne pas encore avoir parlé à Gio Reyna

L’entraîneur-chef de l’USMNT, Gregg Berhalter, a révélé qu’il n’avait pas encore parlé à Gio Reyna. La relation du duo s’est détériorée fin 2022, ce qui a finalement conduit US Soccer à autoriser l’expiration du contrat de l’entraîneur. Néanmoins, l’organisation a ramené Berhalter plus tôt cet été.

L’entraîneur a discuté de sa relation avec Reyna lors d’une récente interview avec Salon de la vanité. Berhalter a affirmé qu’il consultait des experts en médiation sur la manière d’aborder efficacement cette situation délicate. « Ce n’est pas quelque chose où vous décrochez simplement le téléphone et dites : ‘Hé, mon pote, voici comment ça va se passer.’ Il y a du travail à faire », a déclaré Berhalter au magazine.

« Nous voulons tous les deux que les États-Unis remportent la Coupe du monde et connaissent beaucoup de succès, et maintenant ils cherchent un moyen de coopérer pour y parvenir. »

L’USMNT a besoin que Berhalter et Gio Reyna soient sur la même longueur d’onde

Alors qu’il rentre dans la mêlée, Berhalter doit trouver un moyen de se lier avec le milieu de terrain. Reyna est l’une des joueuses les plus talentueuses de l’équipe. Le milieu de terrain offensif évolue au niveau du club du géant allemand Borussia Dortmund et a fait ses débuts senior à l’USMNT à l’âge de 17 ans.

La star de Dortmund a joué avec parcimonie sous Berhalter lors de la Coupe du monde 2022. Puis, plus tôt cette année, il a rejoint l’équipe après une dispute entre ses parents et Reyna. Le milieu de terrain a débuté les deux matches de la Ligue des Nations en mars avant de jouer contre le Mexique et le Canada cet été. Reyna a fourni des passes décisives pour les deux buts des États-Unis lors de leur triomphe en finale de la Ligue des Nations contre le Canada à la mi-juin.

L’entraîneur affirme avoir déjà parlé à la majorité des membres de l’USMNT

Berhalter a également admis Salon de la vanité qu’il a appelé presque tous les autres joueurs de l’USMNT. Cependant, l’entraîneur aborde Reyna avec prudence. « Nous avons entamé ce processus visant à définir un peu les attentes et à déterminer comment nous allons avancer ensemble », a poursuivi Berhalter.

« Cela l’impliquera en partie, nous impliquera en partie et finalement, espérons-le, cela permettra à Gio d’être à l’aise dans l’équipe. Je suis sûr qu’il est évalué et coaché ​​équitablement et qu’il est tenu aux mêmes normes et standards que tout le monde.

Reyna s’est blessée lors du match contre le Canada cet été et n’a pas encore joué pour Dortmund cette saison. Néanmoins, la starlette a récemment repris l’entraînement avec l’équipe de Bundesliga. En supposant qu’il soit bientôt prêt à jouer, Berhalter pourrait choisir Reyna pour jouer contre l’Ouzbékistan ou Oman. S’il n’est pas encore en forme, le milieu de terrain devra peut-être attendre encore un mois pour jouer à nouveau pour l’USMNT.

PHOTO : IMAGO / Colorsport