Le patron de l’UFC, White, s’adresse aux « idiots » à propos des allégations de camouflet de Ngannou

Le président de l’UFC, Dana White, affirme qu’il avait quelque chose à faire dans les coulisses et a raté l’événement principal

Le président de l’UFC, Dana White, a donné ses raisons de ne pas mettre la ceinture autour de la taille du champion des poids lourds Francis Ngannou après sa première défense de titre réussie à l’UFC 270.

Le Camerounais a été impressionnant en se frayant un chemin vers une décision unanime sur Cyril Gane à Anaheim samedi.

Mais lorsque White n’était pas dans l’octogone pour mettre le bracelet en or sur le champion comme d’habitude, les fans et les experts ont suggéré que cela pourrait être lié à un différend salarial en cours entre « The Predator » et la promotion d’élite MMA.

White a tenté de clarifier la ligne dans une interview, affirmant qu’il n’y avait aucun manque de respect derrière le non-respect de la tradition.

Dana White explique pourquoi il n’a pas mis la ceinture à Ngannou à #UFC270. pic.twitter.com/Vn1oGJY0xB – dana blanc OG (@danawhiteOG) 27 janvier 2022

« Je n’étais pas là pour l’événement principal – en fait, je suis sorti de l’arène juste après l’événement co-principal parce qu’il y avait des choses en coulisses auxquelles je m’occupais », a insisté White lors d’une séance de questions-réponses avec les fans.

« Pour que quiconque pense que je montrais un manque de respect envers Francis – j’ai vu Francis toute la semaine, bande d’idiots. Je lui ai serré la main, je lui ai dit ‘salut’, j’étais là pour les regarder fixement, tout ça.

« Pour que quiconque pense qu’il y a eu un manque de respect envers Francis, je n’étais pas là pour Michael Bisping [vs. Luke] Rockhold soit parce que je m’occupais de certaines choses », White a souligné, en relation avec un événement UFC 199 où il a dû expulser le journaliste Ariel Helwani pour avoir cassé un scoop prématurément.

« J’ai sprinté par derrière, je n’avais même pas ma veste. Je n’avais que ma chemise pour aller là-bas et mettre la ceinture sur Bisping. Mais je n’ai pas pu le faire pour mettre la ceinture sur Francis.

« Il n’y a eu qu’une seule fois que je suis sorti d’un combat et que je l’ai dit très clairement, que je me suis présenté à la conférence de presse et que j’ai dit que c’était exactement la raison pour laquelle je suis parti. C’était à Abu Dhabi avec Anderson Silva [at UFC 112], c’était le combat de Demian Maia. Voilà donc la réponse. Je ne sais pas si quelqu’un l’a demandé, mais quelqu’un le voulait. Voilà, » Fini blanc.

Lire la suite Le roi des poids lourds Ngannou fait une déclaration explosive à l’UFC

Le camp de Ngannnou aurait reçu un e-mail de l’UFC quelques heures avant le combat à la Honda Arena menaçant de poursuivre son agent Marquel Martin pour avoir parlé au partenaire commercial de Jake Paul, Nakisa Bidarian.

Pourtant, malgré le mauvais sang apparent, White a salué la performance de Ngannou dans le spectacle phare qui l’a vu prendre l’action au sol plutôt que de se lancer dans un KO du Français.

« Je pense que l’événement principal des poids lourds a été un choc », dit Blanc. « Je ne pense pas que quiconque s’attendait à voir Francis entrer et lutter. Pendant le combat, j’ai été très surpris [by Ngannou’s approach]. Après le combat, c’était du génie.

« C’était génial pour lui d’aller travailler sur sa lutte. Je vous garantis – Je ne sais pas cela pour un fait – mais je vous garantis que Ciryl Gane n’a presque pas combattu pour se préparer à ce combat. Donc, venir et mettre en œuvre le plan de match qu’il avait, c’était génial. »

Quant à ce qu’il aimerait voir ensuite dans la division, White a vanté un « grosse bagarre » entre Jon Jones et Ngannou « si c’est possible de le faire ».



Francis Ngannou subira une opération au genou avant de pouvoir s’entraîner ou concourir à nouveau, a déclaré son manager Marquel Martin @bokamotoESPN. Après avoir défendu son titre à l’UFC 270, Ngannou a révélé qu’il s’était battu avec un MCL déchiré et un ACL endommagé, qu’il avait blessé pendant l’entraînement. pic.twitter.com/KzWnXujX24 – ESPN MMA (@espnmma) 26 janvier 2022

Pourtant, avec Ngannou souffrant d’un MCL déchiré et d’un ACL endommagé pendant le combat dans la préparation de l’épreuve de force de Gane, il devra subir une opération au genou qui le maintiendra hors de combat pendant neuf à dix mois et suspendra ces plans jusqu’à la fin de la année ou peut-être même 2023.

« Je continue d’être émerveillé et inspiré par le cœur et la résilience de Francis », Martin a expliqué à ESPN, en révélant des nouvelles sur le développement qui comprend également un voyage au Cameroun.

« Se battre sur une jambe pour surmonter toutes les difficultés et rappeler au monde qu’il est le champion incontesté des poids lourds du monde. Je pense que nous pouvons tous convenir qu’il mérite un peu de temps pour rentrer chez lui et être avec sa famille et ses compatriotes.

« A son retour, nous prévoyons de nous faire opérer et de commencer le processus de rétablissement afin de pouvoir le ramener à 100 % dès que possible. En attendant, nous espérons pouvoir trouver une solution pacifique à ces pourparlers contractuels. Nous aimerions remercier tous les fans pour leur soutien continu et leur confiance en Francis », Martin a conclu.

Francis Ngannou mérite bien mieux que les mensonges et le manque de respect que Dana White lui a montré, ainsi qu’à son manager. Il est temps pour tout le monde de dire Fuck Dana White et de soutenir les hommes et les femmes qui mettent leur corps en danger pour le rendre gros et riche. #FuckDana – Jake Paul (@jakepaul) 27 janvier 2022

Ailleurs dans le MMA, Paul, qui semble planifier un croisement avec le sport de la boxe, s’est rendu sur Twitter pour dire que Ngannou « mérite bien mieux que les mensonges et le manque de respect que Dana White lui a montré, ainsi qu’à son manager ».

« Il est temps pour tout le monde de dire ‘F ** k Dana White’ et de soutenir les hommes et les femmes qui mettent leur corps en danger pour le rendre gros et riche », a-t-il ajouté, poursuivant un différend de longue date avec le patron de l’UFC sur la rémunération des combattants.