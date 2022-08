Le patron de l’UFC snobe Khabib

Dana White n’a même pas nommé le Russe dans ses cinq meilleures stars de l’UFC de tous les temps

Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que l’ancien champion invaincu des poids légers Khabib Nurmagomedov ne figurait pas dans sa liste des cinq meilleurs combattants de tous les temps de la promotion, expliquant également pourquoi il rejetterait les affirmations selon lesquelles le Russe est le “GOAT” de son sport.

Khabib a mis fin à sa carrière sans tache après une victoire émotionnelle contre Justin Gaethje à l’UFC 254 à Abu Dhabi en octobre 2020.

Le phénomène du Daghestan a déclaré qu’il honorerait la promesse faite à sa mère de ne pas concourir après la mort du père et mentor Abdulmanap en raison de complications de Covid plus tôt cette année-là.

“The Eagle” a été fidèle à sa parole malgré les meilleurs efforts de White et d’autres pour le ramener dans l’Octogone pour un tir à la marque légendaire de 30-0, et Khabib a depuis concentré ses efforts sur l’entraînement de 155 livres actuels. le prétendant au titre Islam Makhachev et la construction de sa propre promotion Eagle FC.

Compte tenu de sa domination pendant ses jours de combat, les partisans de Khabib ont souvent fait valoir qu’il devrait porter le surnom de “Greatest Of All Time” de MMA.

White, cependant, a fait valoir que Khabib l’avait appelé trop tôt pour que ce soit le cas – avec la retraite du Russe à l’âge de 32 ans et apparemment toujours au sommet de sa forme.

“C’est tellement dur. Évidemment, [Khabib’s] assez talentueux, qui sait ce qu’il pourrait accomplir, mais il a pris sa retraite trop tôt », White a déclaré à GQ lorsqu’il a été interrogé sur les informations d’identification GOAT de Khabib.

Au lieu de cela, White a souligné l’ancien dirigeant de longue date des poids lourds légers Jon Jones, dont la seule défaite officielle de sa carrière a été disqualifiée.

Jones envisage actuellement un retour à l’UFC chez les poids lourds dans le but de rejoindre le club exclusif des «doubles champions».

«Jon Jones va probablement se battre chez les poids lourds cette année. Quoi que vous pensiez de Jon, il est difficile de ne pas l’appeler le GOAT », Blanc ajouté.

“Croyez-moi quand je dis que j’ai essayé de convaincre Khabib de sortir de sa retraite. Nous verrons ce qui se passera au cours des deux prochaines années, mais j’ai l’impression qu’il est parti à son apogée. Regardez ce qu’il a fait à Justin Gaethje juste avant de prendre sa retraite.

Invité plus tard à donner sa liste des «cinq meilleurs de tous les temps de l’UFC», White n’a de nouveau pas nommé Khabib, bien que le Russe ait été officiellement intronisé au Temple de la renommée de la promotion cette année.

“Jon Jones, Anderson Silva, Ronda Rousey, Conor McGregor, GSP [Georges St-Pierre]”, a répondu le chef de l’UFC, ajoutant après coup: « Il y a tellement d’autres personnes qui devraient être là-bas…. Kamaru Usman devrait être là-bas.

Ailleurs, White est enthousiasmé par l’impact qu’une autre star d’origine russe pourrait avoir sur la promotion, soulignant que le combattant tchétchène invaincu Khamzat Chimaev aurait potentiellement le même effet que Conor McGregor lorsqu’il a électrifié pour la première fois la scène UFC.

Chimaev est le prochain en action contre le favori des fans, Nate Diaz, lors de leur événement principal de l’UFC 279 en septembre.

Pendant ce temps, l’intérêt de Khabib pour la promotion est loin d’être terminé car il est sur le point de coincer le protégé Makhachev pour son tir au titre léger contre Charles Oliveira à l’UFC 280 à Abu Dhabi en octobre.