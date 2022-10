Le patron de l’UFC révèle ses plans pour la conquête de tous les Tchétchènes

Dana White a indiqué que Khamzat Chimaev pourrait être à destination du Royaume-Uni

Le président de l’UFC, Dana White, a révélé ses espoirs pour le combattant tchétchène invaincu Khamzat Chimaev de concourir sur une carte de combat à succès au Royaume-Uni l’année prochaine.

S’exprimant en marge de l’UFC 280 à Abu Dhabi vendredi, White envisageait déjà ce que l’année prochaine réserve à la promotion d’élite mondiale du MMA.

Notamment, White a déclaré qu’il voulait retourner en Angleterre pour une énorme carte qui serait surmontée d’un combat pour le titre des poids welters entre le champion britannique Leon Edwards et Kamaru Usman – l’homme qu’Edwards a stupéfait de remporter la ceinture des 170 livres en août.

Le Chimaev invaincu est fermement dans le mélange des titres des poids welters, même si le combattant d’origine russe n’a pas réussi à prendre du poids pour sa confrontation à l’événement principal de 170 livres avec Nate Diaz en septembre – ce qui a saboté ce combat et a conduit Chimaev à affronter le remplaçant tardif Kevin Holland à la place.

“Khamzat veut se battre à 170, et je vais lui donner une occasion de plus de faire du poids”, Blanc dit BT Sport à Abou Dabi.

“J’adorerais faire ce combat en Angleterre [on the same card as Edwards-Usman].”

S’adressant séparément à The Mac Life, White a répondu positivement lorsqu’il a été suggéré que Chimaev pourrait affronter l’ancien prétendant au titre américain des poids welters Colby Covington dans un événement co-principal sur une carte britannique surmontée d’Edwards et Usman.

“Je suis d’accord avec toi. Je vais le faire », répondit Blanc.

Depuis qu’il a détruit l’adversaire à court préavis Holland lors du premier tour de leur rencontre à l’UFC 279 à Las Vegas en septembre, Chimaev a taquiné une course à 185 livres avant de s’entraîner spécifiquement sur l’impétueux Covington.

Le record professionnel de Chimaev en MMA est de 12-0, dont six victoires sous la bannière UFC. Son plus gros scalp à ce jour a été sa victoire par décision unanime sur le concurrent brésilien Gilbert Burns lors d’un classique instantané à l’UFC 273 en avril.

Chimaev, 28 ans, se bat hors de Suède, après avoir déménagé dans le pays à l’adolescence. Cependant, il se rend fréquemment dans sa patrie tchétchène et est considéré comme un ami du dirigeant local Ramzan Kadyrov.

Il reste à voir si ce fait aurait une incidence sur les plans de White pour que Chimaev concoure sur la carte britannique, compte tenu des circonstances politiques actuelles et de l’interdiction imposée aux joueurs de tennis russes à Wimbledon cet été.

Cependant, une carte London UFC Fight Night à l’O2 Arena a été titrée par le poids lourd russe Alexander Volkov contre le héros local Tom Aspinall en mars.